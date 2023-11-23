Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen 13 maden ocağı imha edildi

Zonguldak'ta ruhsatsız işletildiği belirlenen 13 maden ocağı imha edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 21-22 Kasım tarihlerinde ruhsatsız işletilen maden ocaklarına yönelik Jandarma Asayiş Komando Timlerinin desteğiyle çalışma yürütüldü.

Çalışmalar neticesinde merkez ve Kilimli ilçesinde 13 maden ocağının ruhsatsız işletildiği belirlendi.

Maden ocaklarında, 2 kürek, 3 vinç, 3 vagon, 1 kazma, 4 ton kaçak kömür ile 110 metre ray ele geçirildi.

Söz konusu maden ocakları Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ekiplerince imha edildi. Maden ocakları orman sınırları içerisinde olduğundan ele geçirilen malzemeler, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Yakalanan 6 kişi hakkında idari işlem başlatıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.