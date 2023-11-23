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        Zonguldak'ta bir denizcinin daha cansız bedeni bulundu (4)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 17:28 Güncelleme: 23.11.2023 - 17:30
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        Zonguldak'ta bir denizcinin daha cansız bedeni bulundu (4)
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        BATANGEMİNİNSON YARDIM ÇAĞRISI ORTAYA ÇIKTI

        Zonguldak´ın Ereğli açıklarında batan Kafkametler isimli geminin telsizinden yapılan son yardım çağrısını, başka bir geminin personelinin telefonla kayda aldığı ortaya çıktı. Kafkametler´in telsiz çağrısında "Ereğli pilot, Kafkametler. Ereğli pilot, benim işim bitti. Şu anda mendireğe yaslamış durumdayım, tamam. Mendireğe yaslamış durumdayım. Askeri tarafına yasladım. Kurtarma talep ediyorum. Askeri tarafına yasladım, askeri tarafına" dediği duyuldu. Daha sonra ise Kafkametler ile telsiz irtibatı kesildi.

        Kafkametler´in yardım çağrısının ardından bir başka gemiden yapılan telsiz konuşmasında, "Mendirek dışında askeri taraftalar, köprü üstünü terk etmiş durumdalar. Şu an yardım edilemiyor. Römorkörler kendilerini korumaya çalışıyorlar. O yüzden de römorkörler çıkamıyorlar" ifadeleri yer aldı.

        Ali Sencer ARSLAN - Sinan KABATEPE/ EREĞLİ(Zonguldak),

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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