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        Zonguldak'ta batan geminin kayıp 9 personelini arama çalışmaları sürüyor

        Zonguldak açıklarında batan kuru yük gemisinin kayıp 9 kişilik mürettebatını arama çalışmaları 6. gününde karadan, havadan ve denizden devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 09:58 Güncelleme: 24.11.2023 - 09:58
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        Zonguldak'ta batan geminin kayıp 9 personelini arama çalışmaları sürüyor
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        Zonguldak açıklarında batan kuru yük gemisinin kayıp 9 kişilik mürettebatını arama çalışmaları 6. gününde karadan, havadan ve denizden devam ediyor.

        Karadeniz Ereğli ilçesinde 19 Kasım'da fırtına nedeniyle mendireğe çarptıktan sonra batan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı gemideki kayıp personel için gece boyunca karadan tarama faaliyeti yürütüldü.

        Bölgede AFAD, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve diğer ekiplerin katılımıyla kayıp 9 personelin bulunması için karadan, havadan ve denizden çalışmalar sürüyor.

        Rusya'dan İzmir Aliağa Limanı'na yük taşıyan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı kuru yük gemisi, 19 Kasım'da Karadeniz bölgesinde etkili olan fırtına nedeniyle Ereğli Limanı'ndan çıktığı sırada askeri bölgedeki mendireğe çarparak batmıştı. Gemideki 12 kişilik Türk mürettebattan ikisinin cansız bedenine 20 ve 23 Kasım'da, bir personelin cansız bedenine ise bu sabah saatlerinde ulaşılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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