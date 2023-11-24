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        Zonguldak'ta batan gemideki bir denizcinin daha cansız bedeni bulundu (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 10:48 Güncelleme: 24.11.2023 - 10:50
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        Zonguldak'ta batan gemideki bir denizcinin daha cansız bedeni bulundu (2)
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        SONTELSİZANONSLARINI YABANCI GEMİNİN PERSONELİ KAYDETTİ

        Zonguldak´ın Ereğli ilçesinde 19 Kasım´da fırtınada batan `Kafkametler´ isimli kuru yük gemisinin telsizden yardım istediği anlara dair yeni bir görüntü daha ortaya çıktı. Kafkametler isimli gemide bulunanların telsizden battığını söylediği ve yardım çağrısının cevapsız kaldığı o son telsiz anonsları, yabancı bir gemide bulunanlar tarafından kaydedildi.

        Kafkametler gemisinden "Parçalanarak batıyoruz. Acilen kurtarma talep etmekteyim. Ereğli pilot, Kafkametler cevap verin" dediği duyuldu. Kafkametler'in çağrısına bir yabancı gemi karşılık vererek, İngilizce ismini kodlamasını istedi. Konumunu soran yabancı gemiye Kafkametler'in cevabı ise İngilizce "Konumu bilmiyorum. Elektriğimiz yok. Lütfen bize yardım edin" oldu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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