Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri

        Zonguldak'ta batan gemideki bir denizcinin daha cansız bedeni bulundu (3)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 11:48 Güncelleme: 24.11.2023 - 11:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zonguldak'ta batan gemideki bir denizcinin daha cansız bedeni bulundu (3)
        ABONE OL
        ABONE OL

        KİMLİĞİBELLİOLDU

        Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde dalgıçlar tarafından cansız bedeni bulunan gemi personelinin kimliği belli oldu. Cesedin, geminin ikinci kaptanı Hıfzı Tarhan´a ait olduğu tespit edildi. Tarhan´ın cenazesi Ereğli Devlet Hastanesi´ndeki otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilecek.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        24 Kasım öncesinde velilerden 3 öğretmene saldırı!
        24 Kasım öncesinde velilerden 3 öğretmene saldırı!
        Sprey kutuları bomba gibi patladı!
        Sprey kutuları bomba gibi patladı!
        Dünya çapında en çok taraftara sahip 50 stadyum
        Dünya çapında en çok taraftara sahip 50 stadyum
        İki arkadaşını vahşice öldürmüştü! İşte çifte cinayetin nedeni!
        İki arkadaşını vahşice öldürmüştü! İşte çifte cinayetin nedeni!
        Balotelli trafik kazası geçirdi
        Balotelli trafik kazası geçirdi
        Fatih Terim ve kızı Buse Terim’in ifadeleri ortaya çıktı
        Fatih Terim ve kızı Buse Terim’in ifadeleri ortaya çıktı
        İSKİ'den flaş açıklama! İşte baraj doluluk oranı!
        İSKİ'den flaş açıklama! İşte baraj doluluk oranı!
        Dünyada ekonomik dengeleri değiştiren anlaşma: RCEP
        Dünyada ekonomik dengeleri değiştiren anlaşma: RCEP
        İkinci elde 'finansman' durgunluğu
        İkinci elde 'finansman' durgunluğu
        'Kral Ragnar', İstanbul'da
        'Kral Ragnar', İstanbul'da
        Anne Candan fenomen kızlarını anlattı
        Anne Candan fenomen kızlarını anlattı
        Aşırı sağın yükselişi protesto edildi
        Aşırı sağın yükselişi protesto edildi
        Dublin sokakları bıçaklı saldırının ardından karıştı!
        Dublin sokakları bıçaklı saldırının ardından karıştı!
        Tahvile milyar dolarlık yabancı girişi
        Tahvile milyar dolarlık yabancı girişi
        Icardi satılık değil!
        Icardi satılık değil!
        Beşiktaş'ın "cam adamı" Eric Bailly!
        Beşiktaş'ın "cam adamı" Eric Bailly!
        Mevduat faizleri yüzde 50'ye koşuyor
        Mevduat faizleri yüzde 50'ye koşuyor
        Netanyahu'dan esir takası yorumu: Pek çok zorluk var
        Netanyahu'dan esir takası yorumu: Pek çok zorluk var
        İşçi kiralayanlar dikkat!
        İşçi kiralayanlar dikkat!
        Gazze'de 4 günlük insani ara başladı
        Gazze'de 4 günlük insani ara başladı

        Benzer Haberler

        Zonguldak'ta batan gemideki bir denizcinin daha cansız bedeni bulundu (2)
        Zonguldak'ta batan gemideki bir denizcinin daha cansız bedeni bulundu (2)
        Zonguldak'ta batan gemideki bir denizcinin daha cansız bedeni bulundu
        Zonguldak'ta batan gemideki bir denizcinin daha cansız bedeni bulundu
        Zonguldak'ta batan geminin kayıp 9 personelini arama çalışmaları sürüyor
        Zonguldak'ta batan geminin kayıp 9 personelini arama çalışmaları sürüyor
        Zonguldak Valisi Hacıbektaşoğlu, sel ve fırtınadan etkilenen bölgelerde inc...
        Zonguldak Valisi Hacıbektaşoğlu, sel ve fırtınadan etkilenen bölgelerde inc...
        Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen 13 maden ocağı imha edildi
        Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen 13 maden ocağı imha edildi
        Zonguldak'ta bir denizcinin daha cansız bedeni bulundu (4)
        Zonguldak'ta bir denizcinin daha cansız bedeni bulundu (4)