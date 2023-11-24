Zonguldak'ta batan gemideki bir denizcinin daha cansız bedeni bulundu (3)
KİMLİĞİBELLİOLDU
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde dalgıçlar tarafından cansız bedeni bulunan gemi personelinin kimliği belli oldu. Cesedin, geminin ikinci kaptanı Hıfzı Tarhan´a ait olduğu tespit edildi. Tarhan´ın cenazesi Ereğli Devlet Hastanesi´ndeki otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilecek.
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