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        Sel ve fırtınadan etkilenen Karadeniz Ereğli'ye gelen AFAD gönüllüsü öğretmene "çiçekli" teşekkür

        Selden ve fırtınadan etkilenen Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesindeki çalışmalara katılan AFAD gönüllüsü öğretmen Kader Daşdemir'in Öğretmenler Günü'nü vatandaşlar kutladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 16:41 Güncelleme: 24.11.2023 - 16:43
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        Sel ve fırtınadan etkilenen Karadeniz Ereğli'ye gelen AFAD gönüllüsü öğretmene "çiçekli" teşekkür
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        Selden ve fırtınadan etkilenen Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesindeki çalışmalara katılan AFAD gönüllüsü öğretmen Kader Daşdemir'in Öğretmenler Günü'nü vatandaşlar kutladı.

        Karadeniz Ereğli ilçesindeki çalışmalara destek veren İstanbul Şehit Haki Aras Kız İmam Hatip Ortaokulu öğretmeni Kader Daşdemir'e vatandaşlar çiçek vererek teşekkür etti.

        Emekli Reşat Aldemir, AA muhabirine, sel ve fırtınanın ardından Türkiye'nin farklı bölgelerinden AFAD gönüllülerinin ilçeye geldiğini ve büyük bir özveriyle çalıştığını söyledi.

        Çalışmalara destek veren Kader Daşdemir'e Öğretmenler Günü dolayısıyla sürpriz yaptıklarına işaret eden Aldemir, "İstanbul'dan gelip, bizlerin yanında oldu. Öğretmen olduğunu öğrenince bizler de çiçek yaptırdık. Yanına giderek hem çalışmaları için teşekkür ettik hem de Öğretmenler Günü'nü kutladık. İlçemize gelen tüm AFAD gönüllülerine yürekten teşekkür ediyoruz. Hem moral verdiler, hem yanımızda oldular, hem de ilçenin toparlanmasına büyük emek ortaya koydular." ifadelerini kullandı.

        Öğretmen Daşdemir de vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

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