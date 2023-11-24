Batan gemideki 3 denizcinin daha cansız bedeni bulundu, 7 kişi aranıyor (4)- Yeniden

Not:Diğergemicinin kimliği de daha önce belli olduğu için 3 numaralı ek haberimizi yeniden servis ediyoruz.

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KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Zonguldak´ın Ereğli ilçesinde bugün cansız bedeni bulunan `Kafkametler´ gemisinin 3 mürettebatından diğer 2´sinin de kimlikleri belli oldu. Bu kişilerin, Ereğlili olan güverte ustası Tamer Özer ile usta makinist Cüneyt Aygen olduğu belirlendi.

Özer ve Aygen ile daha önce kimliği tespit edilen geminin ikinci kaptanı Hıfzı Tarhan´ın cenazeleri, Ereğli Devlet Hastanesi´ndeki otopsinin ardından yakınlarına teslim edilecek.

DHA-Güvenlik - Türkiye-Zonguldak / Ereğli - Ali Sencer ARSLAN-Sinan KABATEPE

2023-11-24 16:26:42