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        Zonguldak'ta batan geminin mürettebatından bir kişinin cenazesi toprağa verildi

        Zonguldak açıklarında kuru yük gemisinin batmasının ardından cansız bedenine ulaşılan Tamer Özer'in cenazesi, Karadeniz Ereğli ilçesinde defnedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2023 - 14:00 Güncelleme: 25.11.2023 - 14:00
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        Zonguldak'ta batan geminin mürettebatından bir kişinin cenazesi toprağa verildi
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        Zonguldak açıklarında kuru yük gemisinin batmasının ardından cansız bedenine ulaşılan Tamer Özer'in cenazesi, Karadeniz Ereğli ilçesinde defnedildi.

        Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi morgundan yakınlarınca alınan Tamer Özer'in (68) naaşı, evinde helallik alınmasının ardından Bozhane Camisi'ne getirildi.

        Burada Özer'in oğulları Atınç ve Alper Özer, taziyeleri kabul etti. Özer'in cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından şehir mezarlığında toprağa verildi.

        Cenaze törenine, Özer'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Karadeniz Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı, AK Parti Zonguldak Milletvekili Saffet Bozkurt, CHP Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğ Ertuğrul, Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Erdemir Genel Müdürü Niyazi Aşkın Peker, kamu kurum ve kuruluşu yetkilileri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

        Rusya'dan İzmir Aliağa Limanı'na yük taşıyan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı kuru yük gemisi, 19 Kasım'da Karadeniz bölgesinde etkili olan fırtına nedeniyle Ereğli Limanı'ndan çıktığı sırada askeri bölgedeki mendireğe çarparak batmıştı. Ekiplerin çalışması sonucu gemideki 12 kişilik Türk mürettebattan 5'inin cansız bedenine ulaşılmıştı.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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