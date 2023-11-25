Zonguldak'ta fırtına uyarısına karşı önlem alan balıkçılar teknelerini karaya çekti

Zonguldak'ta balıkçılar, kentte etkili olması beklenen fırtına öncesinde tedbir aldı.

Meteorolojiden fırtınaya karşı yapılan uyarı üzerine balıkçılar teknelerini karaya çekti.

Bazı balıkçılar, teknelerini çekicilere yükleyerek otoparka götürürken bazıları ise barınaklarının önüne tahtalarla set oluşturdu.

Denizden çıkarılan avlanma araçları da barınağa ve limanda güvenli yerlere alınarak sabitlendi.

Kozlu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ergün Kayhan, gazetecilere, beklenen fırtınaya karşı tedbir aldıklarını belirterek, "Önceki fırtınada barakalar çok zarar gördüğü, camlarımız kırıldığı için büyük zararımız var. Belediyemiz sağ olsun zararlarımızı giderecek. Pazar günü de inşallah hafif atlatırız bu fırtınayı. Teknelerimizi garantiye aldık." diye konuştu.

Öte yandan Kozlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de bölgede daha önce etkili olan fırtına nedeniyle limanda biriken atıkları temizledi.