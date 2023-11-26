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        Zonguldak'ta fırtınada çatı uçtu; ev, iş yeri ve araçlar hasar gördü

        ZONGULDAK'takuvvetli fırtına ve yağış nedeniyle bir apartmanın çatısı yerinden sökülerek, yola uçtu. Savrularak düşen çatı, bölgedeki bazı ev, araç ve iş yerlerinde hasara yol açtı. Çatının söküldüğü anlar, cep telefonu ile kaydedildi. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 16:28 Güncelleme: 26.11.2023 - 16:30
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        Zonguldak'ta fırtınada çatı uçtu; ev, iş yeri ve araçlar hasar gördü
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        ZONGULDAK'takuvvetli fırtına ve yağış nedeniyle bir apartmanın çatısı yerinden sökülerek, yola uçtu. Savrularak düşen çatı, bölgedeki bazı ev, araç ve iş yerlerinde hasara yol açtı. Çatının söküldüğü anlar, cep telefonu ile kaydedildi. 

        Zonguldak'ta kuvvetli fırtına ve yağış etkisini gösterdi. Öğlen saatlerinde İncivez Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde bir apartmanın çatısı rüzgarın etkisiyle sökülerek, yola uçtu. Savrularak düşen çatı, bazı evlerde, iş yerlerinde, araçlarda hasara yol açktı, bir elektrik diğeri de yıkıldı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken yol, yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Çatının düştüğü yolun kenarında bulunan evdekiler, yaşananları cep telefonlarıyla camdan, kaydetti. Ayrıca çatısı sökülen binadan sallanan parça çevrede endişe yarattı. Ekiplerin temizlik ve önlem çalışmaları devam ediyor. Ayrıca, kent merkezinde de sahilde fırtına nedeniyle yaklaşık 4 metrelik dalgalar oluştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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