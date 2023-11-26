Zonguldak'ta direksiyonda kalp krizi geçiren sürücü öldü

Zonguldak'ta refüje çarpan aracın kalp krizi geçirdiği belirtilen sürücüsü, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Ömer Salih Haberal idaresindeki 67 EF 753 plakalı hafif ticari araç, Yayla Mahallesi Kadırga Caddesi'nde kontrolden çıkarak yol ayrımındaki refüje çarptı.

İhbar üzerine kaza mahalline polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Direksiyon başında kalp krizi geçirdiği belirtilen sürücüye, sağlık ekiplerince uzun süre kalp masajı yapıldı.

Ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücü, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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