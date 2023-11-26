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        Zonguldak'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi

        Zonguldak'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 23:32 Güncelleme: 26.11.2023 - 23:32
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        Zonguldak'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi
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        Zonguldak’ta olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi.

        Zonguldak Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kuvvetli yağış ve fırtınanın meydana getirebileceği su baskını, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar dolayısıyla, ilimiz genelinde 27 Kasım 2023 Pazartesi günü tüm resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar dahil) eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir." denildi.

        Açıklamada ayrıca kent genelinde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

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