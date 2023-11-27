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        Zonguldak'ta kripto dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

        Zonguldak'ta düzenlenen dolandırıcılık operasyonu kapsamında Bursa'da gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 12:29 Güncelleme: 27.11.2023 - 12:29
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        Zonguldak'ta kripto dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
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        Zonguldak'ta düzenlenen dolandırıcılık operasyonu kapsamında Bursa'da gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda 5 kişilik çetenin kripto para dolandırıcılığı yaptığı belirlendi.

        Soruşturma kapsamında 35 kişiyi para kazandırma vaadiyle 10 milyon 800 bin lira dolandırdıkları tespit edilen şüpheliler, düzenlenen "Kırık Zincir Operasyonu"yla Bursa'da yakalandı.

        Kente getirilerek emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan E.C.Ö, O.Ö. ve B.S.Y. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, M.U.Ö. ile H.Ö. serbest bırakıldı.

        Çeşitli gelir grubundan vatandaşları mağdur eden kripto dolandırıcılık çetesinin suçtan elde ettikleri lüks araçlara, ikametlerindeki altın ve nakit paralar ile bankalardaki hesaplarına ve mal varlıklarına el konuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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