Kripto para çetesine operasyonda 3 tutuklama

ZONGULDAK'ta,halkı kripto para vaadiyle dolandırıp 10 milyon liralık vurgun yapan çete üyeleri, polisin eş zamanlı 'Kırık Zincir' operasyonuyla yakalandı. Gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kripto para vaadiyle halkı dolandıran çete üyelerinin yakalanması için çalışma yaptı. 35 kişiyi, 10 milyon 800 bin TL dolandırdığı belirlenen çete üyelerine yönelik 'Kırık Zincir' operasyonu düzenlendi. Bursa'da olduğu belirlenen çete üyelerinin evlerine, gece eş zamanlı baskınlar yapıldı. Şüphelilerin ev ve araçları polis ekipleri tarafından arandı. Aramalarda ele geçirilen lüks araçlar, nakit ve altınlara el koyuldu. Operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden E.C.Ö., O.Ö. ve B.S.Y. tutuklanırken; M.U.Ö. ve H.Ö. serbest bırakıldı.