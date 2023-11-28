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        'TCG Akın', 7 kayıp denizci için Ereğli'de

        ZONGULDAK'ınEreğli ilçesi açıklarında batan geminin kayıp 7 mürettebatını arama çalışmaları, 10'uncu günde yeniden başladı. Çalışmalara destek için Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı denizaltı kurtarma ve enkaz kaldırma kabiliyeti ile bilinen 'TCG Akın' isimli gemi, bölgeye sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 12:48 Güncelleme: 28.11.2023 - 12:50
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        'TCG Akın', 7 kayıp denizci için Ereğli'de
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        ZONGULDAK'ınEreğli ilçesi açıklarında batan geminin kayıp 7 mürettebatını arama çalışmaları, 10'uncu günde yeniden başladı. Çalışmalara destek için Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı denizaltı kurtarma ve enkaz kaldırma kabiliyeti ile bilinen 'TCG Akın' isimli gemi, bölgeye sevk edildi.

        Ereğli ilçesi açıklarında 19 Kasım'da fırtına nedeniyle mendireğe çarpıp, batan 'Kafkametler' isimli kuru yük gemisinin 12 mürettebatı ile iletişim kesildi. Geminin batmasının ardından 12 Türk denizciye ulaşmak için Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, AFAD, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin özel birliklerinden SAT komandoları, kayıp denizcileri bulmak için havadan, karadan ve denizden arama kurtarma çalışması başlattı. Gemi personelinden 5 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, hafta sonu etkili olan fırtına nedeniyle denizdeki arama çalışmalarına ara verildi.

        Kayıp olan kaptan Cemal Turan, 3'üncü Kaptan Berke Çamurtaş, Başmühendis Veli Özel, 2'nci Makinist Göksel Özel, Usta Gemici Satılmış Uslu, Gemici Mustafa Nacar ve Yağcı Ömer Hebip'in bulunması için ara verilen çalışmalar, 10'uncu günde tekrar başlatıldı. Çalışmalara destek için bölgeye, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı denizaltı kurtarma ve enkaz kaldırma kabiliyeti ile bilinen 'TCG Akın' isimli gemi, sevk edildi. Özel donanımlara sahip 'TCG Akın', batan geminin etrafına konumlandırılarak arama çalışmalarına başladı.

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