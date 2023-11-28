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        Zonguldak'ta batan geminin kayıp 7 personelini arama çalışmaları sürüyor

        Zonguldak açıklarında batan kuru yük gemisinin kayıp 7 kişilik mürettebatını arama çalışmaları, 10. gününde devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 11:39 Güncelleme: 28.11.2023 - 11:39
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        Zonguldak'ta batan geminin kayıp 7 personelini arama çalışmaları sürüyor
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        Zonguldak açıklarında batan kuru yük gemisinin kayıp 7 kişilik mürettebatını arama çalışmaları, 10. gününde devam ediyor.

        Karadeniz Ereğli ilçesinde 19 Kasım'da fırtına nedeniyle mendireğe çarptıktan sonra batan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı gemideki kayıp personeli arama çalışmaları kapsamında gece boyunca karadan tarama faaliyeti yapıldı.

        AFAD, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve diğer ekipler, kayıp personeli arama çalışmalarını karadan, denizden ve havadan sürdürüyor. Arama çalışmalarına, TCG Akın arama ve kurtarma gemisi de katılıyor.

        Rusya'dan İzmir Aliağa Limanı'na yük taşıyan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı kuru yük gemisi, 19 Kasım'da Karadeniz bölgesinde etkili olan fırtına nedeniyle Ereğli Limanı'ndan çıktığı sırada askeri bölgedeki mendireğe çarparak batmıştı. Ekiplerin çalışması sonucu gemideki 12 kişilik Türk mürettebattan 5'inin cansız bedenine ulaşılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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