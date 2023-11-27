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        Kalp krizi sonucu ölen İl Özel İdaresi personeli için töreni düzenlendi

        Zonguldak'ta direksiyon başındayken geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden İl Özel İdaresi personeli Ömer Salih Haberal için tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 15:30 Güncelleme: 27.11.2023 - 15:30
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        Kalp krizi sonucu ölen İl Özel İdaresi personeli için töreni düzenlendi
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        Zonguldak'ta direksiyon başındayken geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden İl Özel İdaresi personeli Ömer Salih Haberal için tören düzenlendi.

        Haberal'ın cenazesi, öğle vakti Uzun Mehmet Camisi'nde kılınan namazın arından defnedilmek üzere memleketi Rize'ye gönderildi.

        Törene, Haberal'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Osman Hacıbektaşoğlu, Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç, siyasi partilerin il başkanları katıldı.

        Vali Hacıbektaşoğlu, tören sonrası gazetecilere, bölgede etkili olan fırtına nedeniyle 19 Kasım'da mendireğe çarparak batan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı geminin kayıp 7 kişilik mürettebatını arama çalışmalarının şu anda karadan devam ettiğini belirtti.

        Jandarma, polis ve AFAD ekiplerinin bütün planlarını yaptığını aktaran Hacıbektaşoğlu, hava şartları elverişli hale geldiğinde denizden aramaların da kaldığı yerden devam edeceğini ve kayıplara bir an evvel ulaşmayı temenni ettiklerini kaydetti.

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