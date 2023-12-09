Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri

        Heyelan altında kalan ev yıkıldı; anne ve oğlu için arama- kurtarma çalışması başlatıldı

        ZONGULDAK´takuvvetli yağışla, bir ev heyelan altında kalarak yıkılırken, içinde Perihan Çakar (70) ve oğlu Sait Çakar'ın (50) mahsur kalmış olma ihtimaline karşı ekipler yıkıntıda arama- kurtarma çalışması başlattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.12.2023 - 22:28 Güncelleme: 09.12.2023 - 22:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Heyelan altında kalan ev yıkıldı; anne ve oğlu için arama- kurtarma çalışması başlatıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ZONGULDAK´takuvvetli yağışla, bir ev heyelan altında kalarak yıkılırken, içinde Perihan Çakar (70) ve oğlu Sait Çakar'ın (50) mahsur kalmış olma ihtimaline karşı ekipler yıkıntıda arama- kurtarma çalışması başlattı.

        OIay, akşam saatlerinde Asma Mahallesi Tulumba Üstü Sokak mevkisinde yaşandı. Kentte etkisini sürdüren yağış nedeniyle heyelan meydana geldi. Perihan Çakar'a ait ev heyelanla gelen toprak ve kaya parçalarının altında kalıp yıkıldı. Evin yıkıldığını fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Evde yaşayan anne Perihan Çakar ve oğlu Sait Çakar'a ulaşılamadı. Ekipler, anne ve oğlun yakınlarından da dışarıda olup olmadıklarına dair bilgi alamadı. Anne ve oğlunun heyelan altında kalıp yıkılan evin içinde olma ihtimaline karşı arama- kurtarma çalışması başlatıldı, çevrede de güvenlik önlemi alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Zonguldak'ta hastane yolu çöktü (5)
        Zonguldak'ta hastane yolu çöktü (5)
        GÜNCELLEME - Zonguldak'ta heyelan yaşanan bölgede ikinci toprak kayması mey...
        GÜNCELLEME - Zonguldak'ta heyelan yaşanan bölgede ikinci toprak kayması mey...
        Zonguldak'ta heyelanda müstakil ev yıkıldı
        Zonguldak'ta heyelanda müstakil ev yıkıldı
        Zonguldak'ta hastane yolu çöktü (4)
        Zonguldak'ta hastane yolu çöktü (4)
        Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, şampiyon güreşçiyi ödüllendirdi
        Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, şampiyon güreşçiyi ödüllendirdi
        GÜNCELLEME - Heyelanda kapanan Zonguldak-Alaplı kara yolunda ulaşım tek şer...
        GÜNCELLEME - Heyelanda kapanan Zonguldak-Alaplı kara yolunda ulaşım tek şer...