Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, şampiyon güreşçiyi ödüllendirdi
Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, Mahmut Demir Büyükler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası'nda 92 kilogramda birinci olan Alperen Atar'ı ödüllendirdi.
Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, Mahmut Demir Büyükler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası'nda 92 kilogramda birinci olan Alperen Atar'ı ödüllendirdi.
Atar, antrenörü Yasin Şahin ile Belediye Başkanı Tekin'i ziyaret etti. Tekin, şampiyon güreşçiyi çeyrek altınla ödüllendirdi, antrenör Şahin'e ise plaket takdim etti.
Tekin, gazetecilere, Atar'ın başarısıyla gurur duyduklarını belirtti.
Bu başarının birçok gence örnek olacağını belirten Tekin, "Kendisinden Avrupa ve dünya şampiyonluğu da bekliyoruz. Biz de elimizden gelen desteği vereceğiz." dedi.
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