ABD'de bir federal yargıç, AT&T şirketin 85.5 milyar dolarlık Time Warner satın almasının lehinde karar aldı. Böylelikle eğlence sektöründe mega birleşmelerin önü açılabilir. Geçen seneden beri devam eden satın alma görüşmeleri sonrası yapılan anlaşmanın ardından Adalet Bakanlığı konuyu yargıya götürmüştü.

Yargıç Richard Leon, birleşmenin onayı için herhangi bir koşul da belirtmezken bu kararla Netflix, Amazon, Apple ve Google gibi sektör öncüleri dev satın alma ve birleşmelere imza atabilecek.

Karar öncesinde Comcast, 21st Century Fox'un varlıkları için 52 milyar dolar ödemeyi kabul eden Disney ile ciddi bir rekabete girerek teklif hazırladığını belirtmişti. disney, bu satın almayla pazarda Netflix'in önüne geçmeyi planlıyor.

AT&T ise, ekim 2016'da başlayan ve 20 aydır devam eden satın alma görüşmelerini bitirerek telekomünikasyon sektörünün yanı sıra eğlence sektörüne genişleyerek ürünlerini çeşitlendirme hedefinde zira Time Warner bünyesinde CNN, HBO ve DC Comics prodüksiyonlarının hakları bulunuyor. Portföy içerisinde Batman, Süpermen, Game of Thrones, NBA, MLB gibi popüler içerikler mevcut.

Karar sonrası Time Warner hisseleri yüzde 4.9 artış kaydetti.