Posta Gazetesi'nin haberine göre, gecede yılın erkek fantezi-arabesk sanatçısı ödülünü alan oyuncu, törenin ardından soruları yanıtladı.

Alişan, "Düğün günü altı gömlek değiştirdim, yine de yetmedi. Hâlâ kulaklarımda müzik sesi var."

DÜĞÜNDEN SONRA TAKİPÇİLERİ ARTTI

Sosyal medyada paylaşılan videolar 45 milyon kez görüntülendi.

Nikah akşamı benim takipçi sayım 100 bin arttı. Buse'ye 125 bin takipçi geldi. Bütün Türkiye benim evlenmemi bekliyormuş heralde." dedi.