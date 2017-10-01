Arsenal: 2 - Brighton: 0 (MAÇ SONUCU)

Arsenal, Brighton'u net bir skorla mağlup etti ve evine gönderdi...

Arsenal, Premier Lig'in 7. haftasında evinde Brighton'u ağırladı. Maça hızlı başlayan ev sahibi ekip, Monreal'in 16. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Bu golün ardından ilk yarıda başka gol sesi çıkmadı. İkinci yarının 56. dakikasında Alex Iwobi, Alex Sanchez'in asistinde topu ağlara gönderdi ve farkı 2'ye çıkardı.

Bu gol aynı zamanda maçın da skorunu belirledi ve Arsenal, Brighton'u 2-0 mağlup etti. Bu 3 puanla birlikte Arsenal 13 puana yükseldi ve haftayı 5. sırada kapattı. Brighton ise 14. sırada ve 7 puanda kaldı.

Arsenal-Brighton