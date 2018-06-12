Ubisoft'un fenomen serisinde yeni durak Antik Yunan. E3'te detaylıca tanıtılan Assassin's Creed Odyssey, seride bir ilk olarak ana karakter seçimini kullanıcıya bırakıyor. Hem fragmanı hem de oynanış görüntüleri yayınlanan oyunda, birebir aynı hikayeyi ister Alexios ile ister de Kassandra ile oynayabiliyoruz. Yeni yapımın en önemli özelliklerinden biri de oyunculara, Spartalılar ve Atinalıların 150'ye 150 kişilik savaşlarında bulunma fırsatı sunacak olması...

Assassin's Creed Odyssey fragmanı

En az Assassin's Creed Origins'in haritası kadar büyük bir harita ile gelecek olan yeni yapım, Antik Yunan mitolojisinden de beslenen hikayesiyle sürükleyici bir oynanış vadediyor. Assassin's Creed Odyssey'in oynanış görüntüleri, oyunun görsel kalitesini, kalabalık dövüş sahnelerini, selefine benzeyen karakter gelişim modelini ve daha pek çok detayı ortaya çıkardı.

Assassin's Creed Odyssey'in oynanış görüntüleri

Assassin's Creed Odyssey'in çıkış tarihi ve fiyatı

PC, PS4 ve XOne için geliştirilen Assassin's Creed Odyssey, 5 Ekim'de raflarda yer bulacak. Yeni oyunun Ubisoft'un UPlay servisindeki ön sipariş bedeli 209 TL olarak belirlenmiş durumda.