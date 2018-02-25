Bir tarafta Beşiktaş, diğer tarafta Fenerbahçe... Türk futbolunun iki ezeli rakibi şampiyonluk yarışında çok önemli bir 90 dakikaya çıkıyor... Beşiktaş kazanırsa zirveye tutunacak, Fenerbahçe 3 puan alırsa önemli bir avantajın sahibi olacak. Kaybeden ise ağır bir yara alacak... Boğaz’da saat 19.00’da başlayacak futbol şöleninde yıldızlar sahne alacak...

Kartal’da Pepe ile Talisca gibi önemli silahlar yok ancak Quaresma başta olmak üzere Babel, Medel, Adriano, Negredo gibi oyuncular hazır kıta... F.Bahçe’de ise Janssen sakat, Hasan Ali Kaldırım cezalı. Son haftalarda performansını yükselten Sarı-Lacivertliler; Giuliano ve Dirar’ın yanı sıra ileri uçtaki Fernandao ile Beşiktaş karşısında sonuca gidip, zorlu deplasmandan zafer ile ayrılmayak isteyecek.

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş - Fenerbahçe derbi maçı saat 19.00'da başlayacak. Vodafone Park'ta oynanacak dev mücadele beIN Sports kanalından canlı olarak yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ-FENERBAHÇE

YAYIN: beIN SPORTS 1

STAT: Vodafone Park

HAKEMLER: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

SAKATLAR: Janssen, Yiğithan Güveli (Fenerbahçe),

CEZALI: Pepe, Talisca (Beşiktaş), Hasan Ali Kaldırım (Fenerbahçe)

MUHTEMEL 11'LER

BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan Gönül, Gary Medel, Dusko Tosic, Adriano, Atiba Hutchinson, Tolgay Arslan, Oğuzhan Özyakup, Ricardo Quaresma, Ryan Babel, Alvaro Negredo

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

FENERBAHÇE: Volkan Demirel, Mauricio Isla, Roman Neustadter, Luis Neto, İsmail Köybaşı, Josef de Souza, Mehmet Topal, Nabil Dirar, Giuliano, Aatif, Jose Fernandao

TEKNİK DİREKTÖR: Aykut Kocaman

345 - Beşiktaş ile Fenerbahçe, bugün yapacakları Spor Toto Süper Lig maçıyla 345. kez karşı karşıya gelecek.

21 - Fenerbahçe, Süper Lig’de 15 ve son 21 resmi karşılaşmayı kaybetmedi.

131 - Geride kalan 344 maçta Fenerbahçe 131, Beşiktaş 123 galibiyet aldı, 90 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.

BEŞİKTAŞ FARKI KAPATMAK İSTİYOR

Şampiyonluk yolunda yaşadığı kritik puan kayıplarıyla zirvenin uzağında kalan siyah-beyazlılar, kazanarak, 3 puan önünde yer alan rakibi ile farkı kapatmaya çalışacak.

EVİNDE BAŞARILI

Siyah-beyazlılar, Vodafone Park'ta oynadığı maçlarda rakiplerine büyük üstünlük kurdu. Dolmabahçe'de oynadığı lig maçlarında yenilgi yüzü görmeyen Beşiktaş, bu sezonki 10 müsabakada 7 galibiyet, 3 beraberlik aldı. Siyah-beyazlı takım iç sahadaki namağlup serisini rakibi karşısında da sürdürmeye çalışacak. Beşiktaş ayrıca, ev sahibi takım sıfatıyla ligde oynadığı son 37 maçta ise 30 galibiyet, 7 beraberlik aldı, sahadan puansız ayrılmadı.

VODAFONE PARK'TA FENERBAHÇE'Yİ YENEMEDİ

Beşiktaş, Fenerbahçe ile Vodafone Park'ta oynadığı iki karşılaşmada rakibini mağlup edemedi. Siyah-beyazlı ekibe biri lig, diğeri Türkiye Kupası olmak üzere iki maçta konuk olan sarı-lacivertliler, birer galibiyet ve beraberlikle sahadan ayrıldı. Beşiktaş, sezonun ilk yarısında evinde oynadığı Galatasaray maçını ise 3-0 kazandı.

İKİ ÖNEMLİ EKSİK

Beşiktaş, Fenerbahçe derbisinde kart cezalısı iki önemli oyuncusundan yoksun mücadele edecek. Atiker Konyaspor deplasmanında sarı kart gören Pepe ve Anderson Talisca, kritik derbide forma giyemeyecek.

DÖRT OYUNCU CEZA SINIRINDA

Beşiktaş'ta 4 oyuncu Fenerbahçe maçına sarı kart ceza sınırında çıkacak. Caner Erkin, Oğuzhan Özyakup, Adriano Correia ile Gary Medel, derbide sarı kart görmeleri halinde Trabzonspor ile oynanacak mücadelede takımını yalnız bırakacak.

VIDA İLE GÖKHAN'IN DURUMU

Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Gökhan Gönül ile Domagoj Vida, takımla antrenmanlara çıkmaya başladı.

FENERBAHÇE 21 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Fenerbahçe, Süper Lig'de 15 ve son 21 resmi karşılaşmayı kaybetmedi. Ligde son 15 karşılaşmada yenilmeyen Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise oynadığı 6 maçı da kazandı. Son mağlubiyetini geride kalan yıl 29 Eylül'de Süper Lig'de Teleset Mobilya Akhisarspor karşısında 1-0'lık sonuçla yaşayan sarı-lacivertli ekip, daha sonra ligde oynadığı 15 maçta 9 galibiyet, 6 beraberlik aldı. Sarı-lacivertliler, son 21 resmi maçta ise 15 galibiyet, 6 beraberlikle önemli bir seriye imza attı.

İKİ EKSİK

Fenerbahçe'de derbi maç öncesi iki eksik futbolcu bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Hollandalı futbolcu Vincent Janssen ile sarı kart cezalısı Hasan Ali Kaldırım, derbide forma giyemeyecek. Sakatlığını atlatarak hafta içi antrenmanlara başlayan Martin Skrtel ise kadroda yer alacak. Geçen hafta mide rahatsızlığı nedeniyle forma giyemeyen kaleci Volkan Demirel de forma giyebilecek.

Öte yandan Fenerbahçe'de, İsmail Köybaşı ve Roberto Soldado sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

KANARYA SON 9 DERBİYİ KAYBETMEDİ

Fenerbahçe, Süper Lig'de oynadığı son 9 derbiyi de kaybetmedi. Ligde son derbi yenilgisini 27 Eylül 2015'te Beşiktaş karşısında alan sarı-lacivertliler, daha sonra Galatasaray ve Beşiktaş'la oynadığı 9 maçta 4 galibiyet, 5 beraberlik aldı. Fenerbahçe, yarın karşılaşacağı Beşiktaş'a karşı ise oynadığı son 5 resmi maçı da kaybetmedi. Sarı-lacivertliler, son 5 derbide rakibine karşı 3 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.

FENERBAHÇE'NİN VODAFONE PARK'TA YENİLGİSİ YOK

Fenerbahçe, Beşiktaş'ın yeni stadı Vodafone Park'ta yenilgi yüzü görmedi. Dolmabahçe'deki yeni statta iki maça çıkan sarı-lacivertliler, birer galibiyet ve beraberlik elde etti.

CÜNEYT ÇAKIR'IN DERBİ KARNESİ

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak maça atanan FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, kariyerindeki 23. derbisini yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, derbide UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Chelsea ile Barcelona arasındaki ilk karşılaşmayı yöneten Çakır'ı görevlendirdi.

Spor Toto Süper Lig'de 2001-2002 sezonundan bu yana görev alan Çakır, daha önce 22 derbide düdük çaldı. 1976 doğumlu Çakır, kariyerinde 5. kez Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine çıkacak. Çakır'ın iki takım arasında yönettiği 4 müsabakanın 2'sini Fenerbahçe kazanırken, 2 karşılaşma da berabere bitti. Fenerbahçe bu maçlarda 10 gol atarken, Beşiktaşlı futbolcular ise 6 kez gol sevinci yaşadı.

3 KIRMIZI, 26 SARI KART

Cüneyt Çakır, düdük çaldığı Beşiktaş-Fenerbahçe maçlarında 3 kez kırmızı kartına başvururken, 26 sarı kart gösterdi. Tecrübeli hakem, geride kalan 4 maçta Fenerbahçe'den bir, Beşiktaş'tan 2 oyuncu ihraç etti. Çakır, 26 sarı kartın ise 14'ünü Fenerbahçe, 12'sini de Beşiktaşlı oyunculara çıkardı. Çakır, son olarak bu sezonun 9. haftasında Türk Telekom Stadı'nda oynanan ve 0-0 biten Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde görev yapmıştı.

BEŞİKTAŞ'IN TEK GALİBİYETİ GALATASARAY KARŞISINDA

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, Beşiktaş'ın 4'ü Fenerbahçe, 7'si de Galatasaray olmak üzere 11 derbi maçını yönetti. Bu müsabakalarda Beşiktaş, sadece bir galibiyet alırken, sahadan 3 kez beraberlik, 7 kez de mağlubiyetle ayrıldı. Siyah-beyazlı takım, 2010-2011 sezonunda deplasmanda Galatasaray'ı 2-1 yenmişti.

DERBİ MAÇLAR

Cüneyt Çakır'ın bugüne kadar yönettiği derbi maçlar şöyle:

Sezon Maç Sonuç Kategori

2005-2006 Galatasaray-Beşiktaş 3-2 Lig

2005-2006 Fenerbahçe-Galatasaray 2-1 T.Kupası

2005-2006 Fenerbahçe-Galatasaray 4-0 Lig

2006-2007 Galatasaray-Beşiktaş 1-0 Lig

2007-2008 Galatasaray-Fenerbahçe 2-1 T.Kupası

2008-2009 Galatasaray-Beşiktaş 4-2 Lig

2009-2010 Galatasaray-Fenerbahçe 0-1 Lig

2010-2011 Fenerbahçe-Beşiktaş 1-1 Lig

2010-2011 Galatasaray-Beşiktaş 1-2 Lig

2010-2011 Beşiktaş-Fenerbahçe 2-4 Lig

2011-2012 Beşiktaş-Galatasaray 0-0 Lig

2011-2012 Fenerbahçe-Galatasaray 0-0 Lig S.Final

2012-2013 Galatasaray-Fenerbahçe 3-2 Süper Kupa

2012-2013 Fenerbahçe-Galatasaray 2-1 Lig

2013-2014 Fenerbahçe-Beşiktaş 3-3 Lig

2013-2014 Galatasaray-Beşiktaş 1-0 Lig

2014-2015 Galatasaray-Fenerbahçe 2-1 Lig

2014-2015 Beşiktaş-Galatasaray 0-2 Lig

2014-2015 Fenerbahçe-Galatasaray 1-0 Lig

2015-2016 Fenerbahçe-Beşiktaş 2-0 Lig

2016-2017 Fenerbahçe-Galatasaray 2-0 Lig

2017-2018 Galatasaray-Fenerbahçe 0-0 Lig

FENERBAHÇE DERBİ KAYBETMİYOR

Fenerbahçe, Süper Lig'de oynadığı son 9 derbiyi de kaybetmedi. Beşiktaş'a konuk olacak sarı-lacivertliler, 2015 yılından bu yana derbilerde gösterdiği başarılı performansla dikkati çekiyor. Fenerbahçe, 27 Eylül 2015'ten sonra Galatasaray ve Beşiktaş'la oynadığı 9 derbide 4 galibiyet, 5 beraberlik aldı.

SON YENİLGİ BEŞİKTAŞ'A

Fenerbahçe, ligdeki son derbi yenilgisini Beşiktaş karşısında aldı. Sarı-lacivertliler, 27 Eylül 2015'te Atatürk Olimpiyat Stadı'nda konuk olduğu Beşiktaş'a 3-2 kaybetmişti. Fenerbahçe, bu tarihten sonra ligde derbi yenilgisi yaşamadı.

SADECE 3 GOL YEDİ

Fenerbahçe, söz konusu 9 derbide kalesini iyi korudu. Fenerbahçe, son 9 derbi maçında sadece 3 gol yedi. Sarı-lacivertliler, 25 Ekim 2015'de Galatasaray, 7 Mayıs 2017'de Beşiktaş'la 1-1 berabere kaldığı maçlarda kalesinde gol gördü. Fenerbahçe, bu sezon Beşiktaş'ı 2-1 yendiği maçta da rakibine bir gol şansı verdi. Buna karşı Fenerbahçe, derbilerde rakip filelere 9 gol gönderdi.

LİGDEKİ SON 9 DERBİ

Fenerbahçe'nin, Süper Lig'de oynadığı son 9 derbi maçı şöyle:

Tarih Maç Skor 25 Ekim 2015 Fenerbahçe-Galatasaray 1-1 29 Şubat 2016 Fenerbahçe-Beşiktaş 2-0 13 Nisan 2016 Galatasaray-Fenerbahçe 0-0 20 Kasım 2016 Fenerbahçe-Galatasaray 2-0 3 Aralık 2016 Fenerbahçe-Beşiktaş 0-0 23 Nisan 2017 Galatasaray-Fenerbahçe 0-1 7 Mayıs 2017 Beşiktaş-Fenerbahçe 1-1 23 Eylül 2017 Fenerbahçe-Beşiktaş 2-1 22 Ekim 2017 Galatasaray-Fenerbahçe 0-0

BEŞİKTAŞ'A 5 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Fenerbahçe, ligde hafta sonu karşılaşacağı Beşiktaş'a karşı oynadığı son 5 resmi maçı da kaybetmedi. Rakibine 27 Eylül 2015'te Süper Lig'de Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynadığı maçta 3-2 kaybeden sarı-lacivertliler, daha sonra Beşiktaş'la ligde 4, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 1 kez karşılaştı. Sarı-lacivertliler, bu derbilerde 3 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.

Fenerbahçe'nin Beşiktaş karşısında oynadığı son 5 maç şöyle:

29 Şubat 2016 (Süper Lig): Fenerbahçe-Beşiktaş 2-0

3 Aralık 2016 (Süper Lig): Fenerbahçe-Beşiktaş 0-0

5 Şubat 2017 (Türkiye Kupası): Beşiktaş-Fenerbahçe 0-1

7 Mayıs 2017 (Süper Lig): Beşiktaş-Fenerbahçe 1-1

23 Eylül 2017 (Süper Lig): Fenerbahçe-Beşiktaş 2-1

KANARYA, VODAFONE PARK'TA YENİLMEDİ

Fenerbahçe, Beşiktaş'ın yeni stadı Vodafone Park'ta yenilgi yüzü görmedi. Dolmabahçe'deki yeni statta iki maça çıkan sarı-lacivertliler, birer galibiyet ve beraberlik elde etti. Vodafone Park'ta Beşiktaş'a bugüne dek ilk ve tek yenilgisini Fenerbahçe yaşattı. Sarı-lacivertliler, 5 Şubat 2017'de Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda rakibini Robin van Persie'nin tek golüyle mağlup etmeyi başarmıştı. Süper Lig'de Vodafone Park'ta oynanan tek Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi ise 1-1 berabere bitmişti.

GÖZLER KALECİLERDE

Vodafone Arena'da oynanacak kritik müsabakada kaleyi koruması beklenen Beşiktaş'ın 30 yaşındaki kalecisi Fabricio Agosto Ramirez ile Fenerbahçe'nin 36 yaşındaki file bekçisi Volkan Demirel'in sergileyeceği performans, derbinin sonucuna doğrudan etki edecek. Beşiktaş'taki ikinci sezonunu geçiren Fabricio ile Fenerbahçe'de 16. sezonunu yaşayan Volkan Demirel'in derbide ortaya koyacağı mücadele, takımları adına büyük önem taşıyacak.

FABRI 22 LİG MAÇINA ÇIKTI

Beşiktaş'ın İspanyol file bekçisi Fabricio Agosto Ramirez, bu sezon 22 lig maçının tamamında kaleyi korudu. Geçen sezonun başında transfer olduğu siyah-beyazlı takımda kaptan Tolga Zengin'den formayı alan ve istikrarlı bir performans sergileyen Fabricio, hem Süper Lig hem de Avrupa maçlarındaki performansıyla dikkati çekiyor. Beşiktaş'ın bu sezonki 22 lig maçında kalesini koruyan 30 yaşındaki file bekçisi, 15 müsabakada 21 gol yedi. Fabricio, 7 lig maçında ise kalesini gole kapattı. Siyah-beyazlı ekip, bu sezon 11 galibiyet, 8 beraberlik ve 3 yenilgi gördü. Rakip filelere 41 gol gönderen Beşiktaş, kalesindeki 21 gole ise engel olamadı. Siyah-beyazlılar, topladığı 41 puanla 4. sırada bulunuyor.

FENERBAHÇE GALİBİYETİ GÖRMEDİ

Fabricio, 25 Şubat Pazar günü oynanacak Fenerbahçe derbisiyle 5. kez sarı-lacivertlilere karşı kaleyi koruyacak. Fabricio, geçen sezon başında geldiği Beşiktaş'ta ilk yılında Fenerbahçe'ye karşı 2 Süper Lig ve 1 Türkiye Kupası maçında forma giydi. Siyah-beyazlı takım, lig maçlarında 0-0 ve 1-1'lik skorlarla berabere kalırken, kupadaki müsabakayı 1-0 kaybetti.

Fabricio'nun bu sezonun ilk yarısında kaleyi koruduğu Fenerbahçe derbisinden de siyah-beyazlı ekip, 2-1 mağlubiyetle ayrıldı.

VOLKAN DEMİREL'İN 29. BEŞİKTAŞ DERBİSİ

Volkan Demirel, Beşiktaş'a karşı bugüne dek sahaya çıktığı 28 maçta 17 galibiyet gördü. Siyah-beyazlılara karşı ilk maçını 25 Nisan 2004'te İnönü Stadı'nda oynayan Volkan'ın forma giydiği maçlarda Fenerbahçe, Beşiktaş'a galibiyet açısından önemli bir üstünlük kurdu. Sarı-lacivertliler, tecrübeli kalecinin sahada olduğu 25 lig, 2 Türkiye Kupası ve bir TFF Süper Kupa maçında Beşiktaş'a karşı sadece 5 kez kaybetti. Volkan'ın kaleyi koruduğu 28 karşılaşmanın 6'sında ise taraflar eşitliği bozamadı. Volkan Demirel, söz konusu 28 Beşiktaş derbisinin 10'unda kalesini gole kapatırken, Beşiktaş'ın 28 golüne ise engel olamadı. Tecrübeli file bekçisi, bugüne kadar forma giydiği toplam 60 Beşiktaş ve Galatasaray derbisinde ise 33 galibiyet, 14 beraberlik alırken, 13 de mağlubiyet yaşadı. Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Carlos Kameni ise Beşiktaş'a karşı 1 maçta süre aldı. Ligin ilk yasırında Ülker Stadı'nda oynanan derbi maçı sarı-lacivertli ekip 2-1 kazanmıştı. Kameni'nin görev aldığı Galatasaray derbisi ise 0-0 eşitlikle tamamlanmıştı.

BU SEZON 15 LİG MAÇINDA OYNADI

Fenerbahçe'nin deneyimli file bekçisi, bu sezon Spor Toto Süper Lig'de 15 maçta kaleyi korudu. Volkan Demirel, bu sezon forma giydiği 4 karşılaşmada rakiplerinin gol bulmasına izin vermezken, 11 müsabakada 17 gol yedi. Volkan'ın kalede yer aldığı maçlarda Fenerbahçe, 8 galibiyet ve 6 beraberlik alırken, sadece 1 kez mağlup oldu.

Sezon başında transfer edilen Kamerunlu kaleci Carlos Kameni ise bu sezon 7 lig maçında kaleyi savundu. Sarı-lacivertli ekip, Kameni'nin kalede olduğu müsabakaların 3'ünde gol yemezken, 4 karşılaşmada ise kalesinde 7 gol gördü. Fenerbahçe, Kamerunlu file bekçisinin oynadığı karşılaşmalarda ise 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı.

SON 15 DAKİKAYA DİKKAT

Vodafone Park'ta şampiyonluk yolunda oynanacak kritik derbi öncesi, her iki takımın da ligde en fazla golünü son 15 dakikalarda kaydetmesi dikkati çekiyor. Geride kalan haftalarda müsabakaların son 15 dakikalık bölümlerinde Beşiktaş 10 gol atıp, 6 gol yedi. Fenerbahçe ise bu sürede 10 kez gol sevinci yaşadı, rakiplerinin 5 golüne engel olamadı. Bu periyotta futbolseverler toplam 31 gol seyretti.

BEŞİKTAŞ ÇOK ATIP ÇOK YİYOR

Bu sezon ligde rakip fileleri 41 kez havalandıran Beşiktaş, en çok golü son 15 dakikalarda buldu. Bu bölümde rakip filelere 10 gol gönderen Beşiktaşlı futbolcular, aynı sürede 6 kez topu ağlarından çıkarttı. Teknik direktör Şenol Güneş'in öğrencileri, geride kalan 22 haftada ilk 15 dakikalarda 7 gol bulurken, 16-30 ve 31-45. dakikalarda altışar kez gol sevinci yaşadı. Karşılaşmaların ikinci yarılarına (46-60. dakikalar) 7 gol bularak başlayan siyah-beyazlılar, 61-75. dakikalarda ise en az gol bulduğu dönemi yaşadı. Beşiktaş, bu dönemde 5 gol atabildi.

BEŞİKTAŞ'TA GOLLERİN DAĞILIMI

Beşiktaş'ın Süper Lig maçlarında bu sezon 15 dakikalık bölümlere göre attığı ve yediği gollerin dağılımı şu şekilde:

Dakika aralığı Attığı gol Yediği gol 1 - 15 7 2 16 - 30 6 6 31 - 45 6 3 46 - 60 7 1 61 - 75 5 3 76 - 90 10 6

FENERBAHÇE SON YARIM SAATTE COŞUYOR

Fenerbahçe, Süper Lig'de attığı 44 golün 18'ini müsabakaların son yarım saatlik diliminde buldu. En fazla gol attığı dönemi 76 ila 90. dakikalarda yaşayan teknik direktör Aykut Kocaman'ın ekibi, bu sürede rakip fileleri Beşiktaş gibi 10 kez havalandırdı. Fenerbahçe, bu bölümde kalesindeki 5 gole engel olamadı. Sarı-lacivertliler, 61-75. dakikalarda ise 8 kez rakip ağları sarsmayı başardı. Sarı-lacivertliler, ilk 15 dakikada 5 gol atarken, 16-30, 31-45 ve 46-60. dakikalarda yedişer gol kaydetti. Fenerbahçe, 22 haftalık periyotta 16-30. dakikalarda ise kalesinde hiç gol görmedi.

FENERBAHÇE'DE GOLLERİN DAĞILIMI

Fenerbahçe'nin Süper Lig maçlarında bu sezon 15 dakikalık bölümlere göre attığı ve yediği gollerin dağılımı şu şekilde:

Dakika aralığı Attığı gol Yediği gol 1 - 15 5 3 16 - 30 7 0 31 - 45 7 6 46 - 60 7 7 61 - 75 8 3 76 - 90 10 5

İLK GOLÜ ATAN ZOR KAYBEDİYOR

Rekabette 22'si Süper Lig, 2'si Türkiye Kupası, biri de TFF Süper Kupa olmak üzere son 25 randevuda öne geçen takım, sahadan 2 kez mağlup ayrıldı.

Bu karşılaşmalarda skorda öne geçen taraf 17 kez kazandı, 5 kez berabere kaldı. Bu süre içinde sadece 2011-2012 sezonu Süper Final Şampiyonluk Grubu'nda Kadıköy'de yapılan maçta Beşiktaş, Egemen Korkmaz'ın golüyle öne geçmesine rağmen, Miroslav Stoch ve Egemen Korkmaz'ın kendi kalesine attığı gollerle 2-1 yenildi. 2012-2013 sezonunda BJK İnönü Stadı'ndaki son derbide ise Moussa Sow ile öne geçen Fenerbahçe, Olcay Şahan'ın santrası bile yapılmayan son saniye golüyle 3-2 mağlup oldu.

FENERBAHÇE 16, BEŞİKTAŞ 8 MAÇTA ÖNE GEÇTİ

İki takım arasındaki son 25 karşılaşmada Fenerbahçe 16, Beşiktaş 8 maçta ilk golü atarak öne geçti, sadece bir müsabaka golsüz bitti. Sarı-lacivertliler, öne geçtikleri maçların 13'ünü kazanırken, 2'sini beraberlikle tamamladı. Fenerbahçe, Beşiktaş karşısında öne geçtiği bir karşılaşmadan ise mağlubiyetle ayrıldı. Beşiktaş ise rakibi karşısında öne geçtiği 4 karşılaşmayı kazandı. Siyah-beyazlı ekip, ilk golü attığı 3 maçta eşitliği bozamazken, bir maçta puan alamadı.

REKABETTE SON 25 MAÇ

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında yapılan son 25 maçta alınan sonuçlar ve ilk golü atan futbolcular şöyle:

Tarih Organizasyon Stat Sonuç (BJK-FB) İlk Gol 29.03.2008 Süper Lig BJK İnönü 1-2 Alex (FB) 29.11.2008 Süper Lig Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu 1-2 Selçuk Şahin (FB) 03.05.2009 Süper Lig BJK İnönü 1-2 Güiza (FB) 13.05.2009 Türkiye Kupası İzmir Atatürk 4-2 Yusuf Şimşek (BJK) 02.08.2009 TFF Süper Kupa Atatürk Olimpiyat 0-2 Alex (FB) 21.11.2009 Süper Lig BJK İnönü 3-0 Fink (BJK) 18.04.2010 Süper Lig Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu 0-1 Alex (FB) 19.09.2010 Süper Lig Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu 1-1 Niang (FB) 20.02.2011 Süper Lig BJK İnönü 2-4 Necip Uysal (BJK-Kendi Kalesine) 27.10.2011 Süper Lig BJK İnönü 2-2 Simao (BJK) 05.02.2012 Süper Lig Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu 0-2 Yobo (FB) 29.04.2012 Süper Lig Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu 1-2 Egemen Korkmaz (BJK) 03.05.2012 Süper Lig BJK İnönü 1-0 Almeida (BJK) 07.10.2012 Süper Lig Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu 0-3 Sow (FB) 03.03.2013 Süper Lig BJK İnönü 3-2 Sow (FB) 30.11.2013 Süper Lig Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu 3-3 Olcay Şahan (BJK) 20.04.2014 Süper Lig Atatürk Olimpiyat 1-1 Sow (FB) 02.11.2014 Süper Lig Atatürk Olimpiyat 0-2 Emenike (FB) 22.03.2015 Süper Lig Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu 0-1 Sow (FB) 27.09.2015 Süper Lig Atatürk Olimpiyat 3-2 Kjaer (FB-Kendi Kalesine) 29.02.2016 Süper Lig Ülker 0-2 Volkan Şen (FB) 03.12.2016 Süper Lig Ülker 0-0 05.02.2017 Türkiye Kupası Vodafone Park 0-1 Van Persie (FB) 11.05.2017 Süper Lig Vodafone Park 1-1 Aboubakar (BJK) 23.09.2017 Süper Lig Ülker 1-2 Guiliano (FB)

BEŞİKTAŞ BU SEZON ÖNE GEÇTİĞİ 14 MAÇIN 10'UNU KAZANDI

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon öne geçtiği 14 maçın 10'unu galibiyetle tamamlama başarısı gösterdi. Siyah-beyazlı takım, ligde ilk golü bulduğu 14 karşılaşmada 4 kez rakiplerinin eşitliği sağlamasına engel olamadı.

Bu sezonki 2 lig maçında rakip fileleri havalandıramayan ve bu karşılaşmalardan 0-0 beraberlikle ayrılan Beşiktaş, kalesinde ilk golü gördüğü 6 karşılaşmada galibiyet almakta zorlandı. Rakiplerinin attığı ilk gole rağmen sadece bir kez skoru lehine çevirebilen siyah-beyazlı ekip, 2 maçta ise beraberliği sağlayabildi. Beşiktaş, ilk golü yediği 3 karşılaşmayı ise yenilgiyle tamamladı.

FENERBAHÇE 14'TE 12 YAPTI

Fenerbahçe de bu sezon Süper Lig'de ilk golü kaydettiği 14 müsabakada 12 kez kazandı. Bu maçların 2'inde de rakipleriyle berabere kalan sarı-lacivertli ekip, rakiplerine galibiyet şansı tanımadı. Sarı-lacivertliler, geriye düştüğü 7 karşılaşmada ise skoru lehine çeviremedi. Söz konusu 7 karşılaşmada 5 kez eşitliği sağlayabilen Fenerahçe, 2 kez de sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Fenerbahçe, Süper Lig'de bu sezon sadece Galatasaray ile ilk yarıda oynadığı derbi mücadelesinde gol atma başarısı gösteremedi. Rakibine de gol şansı vermeyen sarı-lacivertli ekip, 0-0 beraberlikle biten derbiden bir puan aldı.

BEŞİKTAŞ NAMAĞLUP SERİSİNDE 100. PUANIN PEŞİNDE

Bu sezon deplasmanda inişli çıkışlı bir performans sergileyen siyah-beyazlı ekip, iç sahada ise son dönemlerin en başarılı sonuçlarına imza attı. BJK İnönü Stadı'nın yıkılıp yerine Vodafone Park'ın yapılması sırasında iç saha maçlarını farklı statlarda oynayan Beşiktaş, buna rağmen iyi sonuçlara imza attı.

Beşiktaş, ligde üç farklı statta yaptığı 37 iç saha maçında rakiplerinin galibiyetine izin vermedi. Siyah-beyazlı ekip, bu 37 karşılaşmada 30 galibiyet ve 7 beraberlikle 97 puan toplamayı başardı.

FENERBAHÇE KARŞISINDA İÇ SAHADAKİ 100. PUAN İÇİN SAHADA

Namağlup serisine Galatasaray galibiyetiyle başlayan Beşiktaş, Fenerbahçe derbisini kazanarak iç sahadaki başarılı performansını sürdürmeye çalışacak. İç sahadaki 37 maçta 30 galibiyet ve 7 beraberlikle 97 puan toplayan siyah-beyazlı ekip, sarı-lacivertli rakibini mağlup ederse namağlup serisinde 100. puanına ulaşacak.

SERİ BİR DERBİ GALİBİYETİYLE BAŞLADI

Siyah-beyazlı takımın iç sahadaki namağlup serisi, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Galatasaray ile 14 Aralık 2015'te oynadığı derbi karşılaşmasıyla başladı. Sarı-kırmızılı rakibini Mario Gomez ve Gökhan Töre'nin golleriyle 2-1 mağlup eden Beşiktaş, bu başarısını 37. karşılaşmaya kadar taşıdı.

BAŞAKŞEHİR'DE 6 GALİBİYET

Vodafone Park'ın yapımı sırasında sonraki iç saha maçlarını 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynayan Beşiktaş, buradaki tüm maçlarını kazanmasını bildi. Siyah-beyazlı ekip, Başakşehir'de konuk ettiği rakiplerine karşı 6 galibiyet alarak 18 puan topladı.

VODAFONE PARK'TA SERİ SÜRÜYOR

Beşiktaş, iç sahadaki namağlup serisini yeni stadı Vodafone Park'ta da sürdürdü. Yapımının tamamlanmasının ardından Dolmabahçe'deki yeni yerinde ilk maçını 11 Nisan 2016'da Bursaspor'a karşı oynayan siyah-beyazlılar, karşılaşmayı 3-2 kazandı. Beşiktaş, Vodafone Park'ta yaptığı 30 lig maçında 23 galibiyet ve 7 beraberlik alarak 76 puan elde etti.

NAMAĞLUP SERİDE 94 GOL

Siyah-beyazlı ekip, 37 maçlık namağlup seride toplam 94 gol attı. Evinde gol bulmakta zorlanmayan Beşiktaş, bu 37 maçta 2,5 gol ortalaması yakaladı. Beşiktaş, söz konusu seri sırasında kalesinde ise 26 gol gördü.

EVİNDEKİ SON YENİLGİSİ AKHİSARSPOR'A KARŞI

Beşiktaş, evindeki son yenilgisini 29 Kasım 2015'te Teleset Mobilya Akhisarspor'a karşı aldı. Ligde 2015-2016 sezonunda rakibini 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda konuk eden siyah-beyazlı, ekip mücadeleden 2-0 mağlup ayrıldı.

GOLLERİ YABANCILAR ATIYOR

İki takımın son 30 randevusunda filelere giden toplam 81 golden 60'ında yabancıların imzası bulunuyor. İki takım arasındaki 24'ü Süper Lig, 4'ü Türkiye Kupası, 2'si de TFF Süper Kupa olmak üzere son 30 resmi maçta Fenerbahçe'nin 48 golünden 37'sini, Beşiktaş'ın ise 33 golünden 23'ünü yabancı futbolcuları kaydetti. Sarı-lacivertli ekipte yerli oyuncular, son 30 karşılaşmada 7 kez gol sevinci yaşayabilirken, Beşiktaş'ta Türk futbolcular, söz konusu maçlarda fileleri 8 defa havalandırabildi. Bu arada, Fenerbahçeli Kuyt ve Kjaer ile Beşiktaşlı Egemen Korkmaz, Necip Uysal, Dusko Tosic ve Marcelo Guedes de birer kez kendi kalesine gol atma şanssızlığını yaşadı.

BEŞİKTAŞ'IN GOLLERİ

Beşiktaş'ın Fenerbahçe ile oynadığı son 30 maçta gollerini atan oyuncular şunlar:

Bobo (6), Almeida (4), Nobre (2), Holosko (2), Olcay Şahan (2), Gomez (2), Serdar Özkan (1), Yusuf Şimşek (1), Fink (1), Uğur İnceman (1), Guti (1), Ekrem Dağ (1), İbrahim Toraman (1), Simao (1), Egemen Korkmaz (1), Niang (1), Motta (1), Aboubakar (1), Babel (1).

Siyah-beyazlıların 2 golünü de Fenerbahçeli Kuyt ve Kjaer kendi kalesine attı.

FENERBAHÇE'NİN GOLLERİ

Fenerbahçe'nin Beşiktaş ile yaptığı son 30 maçtaki golcüleri ise şunlar:

Alex (10), Sow (8), Güiza (3), Kezman (2), Deivid (2), Semih Şentürk (2), Gökhan Gönül (2), Emenike (2), Van Persie (2), Tümer Metin (1), Selçuk Şahin (1), Niang (1), Cristian Baroni (1), Yobo (1), Stoch (1), Kuyt (1), Volkan Şen (1), Nani (1), Giuliano (1), Janssen (1).

Sarı-lacivertli takımın diğer 4 golünü Beşiktaşlı Necip Uysal, Egemen Korkmaz, Tosic ve Marcelo kendi kalelerine attı.

NIANG HER İKİ TAKIMDA DA GOL SEVİNCİ YAŞADI

Mamadou Hamidou Niang, bu periyotta her iki takımda da oynadı ve gol kaydetti. Senegalli futbolcu, 2010'da Fenerbahçe, 2013'te de Beşiktaş formasıyla gol sevinci yaşadı.

KUYT İKİ KALEYE DE ATTI

Fenerbahçeli Dirk Kuyt, derbi tarihinde kendi kalesine gol atan yabancı futbolcular arasında yer aldı. Hollandalı yıldız, 2012-2013 sezonunda BJK İnönü Stadı'nda kendi kalesine, 2013-2014 sezonunda ise Kadıköy'de takımı adına fileleri havalandırdı.

MAÇLAR VE GOLLER

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında yapılan son 30 maçta alınan sonuçlar ve golleri atan futbolcular şöyle:

Tarih Organizasyon Stat Sonuç (BJK-FB) Goller 11.04.2007 Türkiye Kupası BJK İnönü 1-0 Bobo 26.04.2007 Türkiye Kupası FB Şükrü Saracoğlu 1-1 Nobre (BJK), Tümer Metin (FB) 05.05.2007 Süper Lig BJK İnönü 0-1 Kezman 05.08.2007 TFF Süper Kupa Köln Rhein Energie 1-2 Bobo (BJK), Deivid, Kezman (FB) 03.11.2007 Süper Lig FB Şükrü Saracoğlu 1-2 Bobo (BJK), Deivid, Semih Şentürk (FB) 29.03.2008 Süper Lig BJK İnönü 1-2 Serdar Özkan (BJK), Alex (2) (FB) 29.11.2008 Süper Lig FB Şükrü Saracoğlu 1-2 Nobre (BJK), Selçuk Şahin, Güiza (FB) 03.05.2009 Süper Lig BJK İnönü 1-2 Holosko (BJK), Güiza, Semih Şentürk (FB) 13.05.2009 Türkiye Kupası İzmir Atatürk 4-2 Yusuf Şimşek, Bobo (2), Holosko (BJK), Güiza, Alex (FB) 02.08.2009 TFF Süper Kupa Atatürk Olimpiyat 0-2 Alex (2) 21.11.2009 Süper Lig BJK İnönü 3-0 Fink, Bobo, Uğur İnceman 18.04.2010 Süper Lig FB Şükrü Saracoğlu 0-1 Alex 19.09.2010 Süper Lig FB Şükrü Saracoğlu 1-1 Guti (BJK), Niang (FB) 20.02.2011 Süper Lig BJK İnönü 2-4 Ekrem Dağ, İbrahim Toraman (BJK), Necip Uysal (kk), Alex (3) (FB) 27.10.2011 Süper Lig BJK İnönü 2-2 Simao, Almeida (BJK), Alex, Cristian (FB) 05.02.2012 Süper Lig FB Şükrü Saracoğlu 0-2 Yobo, Sow 29.04.2012 Süper Lig FB Şükrü Saracoğlu 1-2 Egemen Korkmaz (BJK), Stoch, Egemen Korkmaz (kk) (FB) 03.05.2012 Süper Lig BJK İnönü 1-0 Almeida 07.10.2012 Süper Lig FB Şükrü Saracoğlu 0-3 Sow, Gökhan Gönül (2) 03.03.2013 Süper Lig BJK İnönü 3-2 Kuyt (kk), Niang, Olcay Şahan (BJK), Sow (2) (FB) 30.11.2013 Süper Lig FB Şükrü Saracoğlu 3-3 Olcay Şahan, Almeida (2) (BJK), Emenike, Sow, Kuyt (FB) 20.04.2014 Süper Lig Atatürk Olimpiyat 1-1 Sow (FB), Motta (BJK) 02.11.2014 Süper Lig Atatürk Olimpiyat 0-2 Emenike, Sow 22.03.2015 Süper Lig FB Şükrü Saracoğlu 0-1 Sow 27.09.2015 Süper Lig Atatürk Olimpiyat 3-2 Gomez (2), Kjaer (kk) (BJK), Tosic (kk), Van Persie (FB) 29.02.2016 Süper Lig Ülker 0-2 Volkan Şen, Nani 03.12.2016 Süper Lig Ülker 0-0 - 05.02.2017 Türkiye Kupası Vodafone Park 0-1 Van Persie (FB) 07.05.2017 Süper Lig Vodafone Park 1-1 Aboubakar (BJK), Marcelo (kk) (FB) 23.09.2017 Süper Lig Ülker 1-2 Giuliano, Janssen (FB), Babel (BJK)

345. RANDEVU

Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak müsabakada sahaya çıkacak Beşiktaş ile Fenerbahçe, tarihlerinde daha önce 344 kez karşılaştı. İki ekip arasında 28 Kasım 1924'te Fenerbahçe'nin 4-0 galibiyetiyle başlayan 94 yıllık rekabette sarı-lacivertlilerin galibiyet ve gol sayısında üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 344 maçta Fenerbahçe 131, Beşiktaş 123 galibiyet aldı, 90 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Rekabette Fenerbahçe'nin 472 golüne, Beşiktaş 431 golle karşılık verdi.

LİG MAÇLARI

Fenerbahçe ile Beşiktaş, 1959 yılından bu yana düzenlenen lig maçlarında ise 123 kez karşı karşıya geldi. Ligde geride kalan müsabakalarda Fenerbahçe 46, Beşiktaş 38 galibiyet aldı. Bu iki takım arasındaki 39 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Sarı-lacivertlilerin ligdeki 136 golüne, siyah-beyazlılar 133 golle yanıt verdi.

FENERBAHÇE SON 19 MAÇTA 3 KEZ KAYBETTİ

Fenerbahçe, Beşiktaş ile yaptığı son 19 derbiden sadece 3'ünde mağlup oldu. Sarı-lacivertli takım, rekabetteki son 19 maçtan 10'unu kazanırken 6 beraberlik yaşadı.

Rekabette 18'i Süper Lig, biri Türkiye Kupası olmak üzere oynanan son 19 maçın sonucu şöyle:

Tarih Stat Organizasyon Sonuç (FB-BJK) 18.04.2010 FB Şükrü Saracoğlu Süper Lig 1 - 0 19.09.2010 FB Şükrü Saracoğlu Süper Lig 1 - 1 20.02.2011 BJK İnönü Süper Lig 4 - 2 27.10.2011 BJK İnönü Süper Lig 2 - 2 05.02.2012 FB Şükrü Saracoğlu Süper Lig 2 - 0 29.04.2012 FB Şükrü Saracoğlu Süper Lig 2 - 1 03.05.2012 BJK İnönü Süper Lig 0 - 1 07.10.2012 FB Şükrü Saracoğlu Süper Lig 3 - 0 03.03.2013 BJK İnönü Süper Lig 2 - 3 30.11.2013 FB Şükrü Saracoğlu Süper Lig 3 - 3 20.04.2014 Atatürk Olimpiyat Süper Lig 1 - 1 02.11.2014 Atatürk Olimpiyat Süper Lig 2 - 0 22.03.2015 FB Şükrü Saracoğlu Süper Lig 1 - 0 27.09.2015 Atatürk Olimpiyat Süper Lig 2 - 3 29.02.2016 Ülker Süper Lig 2 - 0 03.12.2016 Ülker Süper Lig 0 - 0 05.02.2017 Vodafone Park Türkiye Kupası 1 - 0 07.05.2017 Vodafone Park Süper Lig 1 - 1 23.09.2017 Ülker Süper Lig 2 - 1

BAŞKANLARIN DERBİ KARNESİ

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, bu görevi yürüttüğü dönemde Beşiktaş derbilerinde 25 galibiyet, 16 yenilgi gördü. Aziz Yıldırım'ın ilk kez başkanlık görevine seçildiği 15 Şubat 1998'den itibaren iki takım arasında yapılan resmi ve özel toplam 52 maçın 25'ini Fenerbahçe, 16'sını Beşiktaş kazanırken 11 maç berabere sona erdi. Sarı-lacivertli takım Aziz Yıldırım döneminde Beşiktaş'a toplam 82 gol attı, kalesinde ise 67 gole engel olamadı.

Beşiktaş ise 25 Mart 2012'de yapılan kongrede başkan seçilen Fikret Orman döneminde Fenerbahçe ile oynadığı 14 derbi maçtan 3'ünü kazandı, 7'sini yitirdi, 4'ünde de berabere kaldı. Siyah-beyazlılar bu maçlarda toplam 14 gol atıp, 22 gol yedi.

DERBİLER KIZARIYOR

İki takımın son 15 sezonda yaptığı 42 resmi maçta hakemler toplam 33 kırmızı, 241 de sarı kart kullandı. Bu süre içindeki 35'i Süper Lig, 5'i Türkiye Kupası, 2'si de TFF Süper Kupa olmak üzere 42 maçta Beşiktaş'tan 20, Fenerbahçe'den ise 13 futbolcu kırmızı kart gördü. İki takım arasında oynanan son derbide ise kartlar havada uçuştu. Hakem Ali Palabıyık, Fenerbahçe'de Luis Neto ve İsmail Köybaşı, Beşiktaş'tan ise Ricardo Quaresma, Atiba Hutchinson ve Oğuzhan Özyakup'a kırmızı kartını gösterdi.

ŞUBAT DERBİLERİ

Beşiktaş ile Fenerbahçe futbol takımları arasında yarın yapılacak 2018'in ilk derbisi öncesi şubat ayındaki karşılaşmalarda Beşiktaş, galibiyetlerde üstü durumda bulunuyor. İki ekip, 94 yılda oynadıkları toplam 344 maçtan 25'ini şubat ayı içinde yaptı. Yılın ikinci ayındaki karşılaşmalarda Beşiktaş 10, Fenerbahçe 9 galibiyet aldı, 6 maç da berabere bitti. Fenerbahçe'nin 24 golüne, Beşiktaş 21 golle yanıt verdi. İki takım şubat ayında en son geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda karşılaştı. Kupada son 16 turunda 5 Şubat 2017'de Vodafone Park'ta oynanan maçı Fenerbahçe 1-0 kazandı.

DOLMABAHÇE'DE FENERBAHÇE ÜSTÜN

Fenerbahçe, Beşiktaş'ın maçlarına ev sahipliği yapan Dolmabahçe'de eski BJK İnönü Stadı ve yeni Vodafone Park'ta rakibine karşı üstünlüğü bulunuyor.

İki takım BJK İnönü Stadı'ndaki son derbide 3 Mart 2013 tarihinde karşılaştı. Süper Lig maçını siyah-beyazlılar, Olcay Şahan'ın 90+3. dakikada attığı ve santrası bile yapılmayan golle 3-2 kazandı. Beşiktaş ile Fenerbahçe, BJK İnönü Stadı'nda 167 karşılaşma oynadı. Bu karşılaşmaların 59'unda Fenerbahçe sahadan galip ayrılırken, Beşiktaş 57 galibiyet elde etti, 51 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Dolmabahçe'de yapılan maçlarda siyah-beyazlıların toplam 194 golüne, sarı-lacivertliler 204 golle karşılık verdi.

Siyah-beyazlıların yeni stadı Vodafone Park'ta ise 2 kez Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi oynandı. Bu karşılaşmalarda Fenerbahçe, birer galibiyet ve beraberlik elde etti. Fenerbahçe, Dolmabahçe'deki yeni statta 2 gol atarken, Beşiktaş 1 gol kaydetti.

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE REKABETİNDEN İLGİNÇ NOTLAR

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasındaki derbi mücadelesinde karşı karşıya gelecek Beşiktaş ile Fenerbahçe, birbirlerine karşı en farklı skorlu galibiyetlerini yedişer golle elde etti. Sarı-lacivertli rakibini, Vodafone Park'ta konuk edecek Beşiktaş, 23 Mart 1941'deki özel karşılaşmayı 7-1 kazandı. Beşiktaş, 6 Ocak 1990'da Fenerbahçe'yi 5-1 yenerek ligde rakibine karşı en farklı skorlu galibiyetini elde etti. Fenerbahçe ise Beşiktaş karşısında en farklı skorlu galibiyetini 6 Aralık 1958'de oynanan özel maçta 7-0'lık skorla elde etti. Sarı-lacivertliler, Beşiktaş'a karşı ligdeki en farklı skorlu galibiyetini 7 Mart 1976 ve 7 Ekim 2012'de 3-0'lık sonuçlarla aldı.

BEŞİKTAŞ'IN EN FARKLI SKORLA KAZANDIĞI MAÇLAR

Beşiktaş'ın rekabette Fenerbahçe'ye karşı aldığı en farklı skorlu galibiyetler şöyle:

Tarih Stat Organizasyon Sonuç 23.03.1941 Şeref Özel 7-1 06.01.1990 Fenerbahçe Türkiye Ligi 5-1 12.03.1944 Şeref Küme 4-0 07.12.1966 İnönü TSYD Kupası 4-0 16.05.1987 Ali Sami Yen Türkiye Ligi 4-0 21.11.1987 Fenerbahçe Türkiye Ligi 4-0

FENERBAHÇE'NİN EN FARKLI KAZANDIĞI MAÇLAR

Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a karşı aldığı en farklı skorlu galibiyetler ise şu şekilde:

Tarih Stat Organizasyon Sonuç 06.12.1958 İnönü Özel 7-0 17.01.1930 Taksim İstanbul Ligi 5-0 01.07.1960 İnönü Cemal Gürsel Kupası 6-2 24.03.1940 Şeref İstanbul Ligi 5-1 28.11.1924 Taksim Özel 4-0 18.05.1947 Fenerbahçe Milli Küme 4-0 31.08.1975 İzmir Atatürk Zafer Kupası 4-0

EN GOLLÜ MAÇLAR

İki rakip arasında geride kalan 344 maçta, penaltılar hariç en fazla golün atıldığı karşılaşmada sporseverler 9 gol izledi. İnönü Stadı'nda 11 Ağustos 1974'te yapılan TSYD Kupası maçını Beşiktaş 5-4 kazanırken, filelere giden 9 gol, 94 yıllık rekabette bir maçta atılan en fazla gol olarak tarihe geçti. Beşiktaş ile Fenerbahçe 19 Mayıs 1955'te Atatürk Kupası'nda karşı karşıya gelirken, mücadele 4-4 beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe, 1 Temmuz 1960'daki Cemal Gürsel Kupası karşılaşmasını ise 6-2 kazandı.

GOLCÜLER

Rekabette en fazla golü Beşiktaş'ın efsane kaptanı Hakkı Yeten attı. Fenerbahçe'ye karşı 58 kez Beşiktaş forması giyen "Baba" lakaplı Hakkı Yeten, 32 kez fileleri havalandırdı. Sarı-lacivertli ekip adına Beşiktaş'a en fazla golü ise 19 golle Cemil Turan kaydetti.

EN ÇOK FORMA GİYENLER

Beşiktaş-Fenerbahçe derbilerinde en çok forma giyen futbolcu unvanı Beşiktaşlı Rıza Çalımbay'a ait. Rıza Çalımbay, siyah-beyazlı formayla Fenerbahçe karşısında 64 maçta görev yaptı. Bu futbolcuyu 61 maçla Beşiktaşlı Şeref Görkey, 59'ar maçla da Beşiktaşlı Ulvi Güveneroğlu ile Fenerbahçeli Müjdat Yetkiner izliyor.

EN ERKEN GOL BOLİC'İN

Beşiktaş-Fenerbahçe rekabetinde bilinen en erken golü Elvir Bolic attı. İki takım arasında 10 Mart 1996'da İnönü Stadı'nda yapılan lig maçının 21. saniyesinde fileleri havalandıran Fenerbahçeli Bolic, rekabetin kayıtlara geçen en erken golüne imza koydu. Fenerbahçe bu maçı 2-1 kazandı. Ayrıca, 1991'de "Şifo" lakaplı Beşiktaşlı Mehmet Özdilek, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda oynanan ve 2-2 berabere sonuçlanan lig mücadelesinin 37. saniyesinde sarı-lacivertli ekibin filelerini havalandırdı.

İKİ TAKIMDA DA OYNAYANLAR

Rekabetin 94 yıllık geçmişinde iki takım formasını da giyen pek çok futbolcu bulunuyor. Bunlar arasında son 20 yılda iki takımda da oynayan futbolcular şunlar:

Adem İbrahimoğlu, Ali Kemal Denizci, Engin İpekoğlu, Tayfur Havutçu, Feyyaz Uçar, Saffet Sancaklı, Sergen Yalçın, Oktay Derelioğlu, Alpay Özalan, Ahmet Yıldırım, Emre Aşık, Ali Güneş, Tayfun Korkut, Murat Şahin, Mustafa Doğan, Mert Nobre, Fahri Tatan, Tümer Metin, Mehmet Yozgatlı, Rüştü Reçber, Burak Yılmaz, Mehmet Aurelio, Uğur Boral, Egemen Korkmaz, Mamadou Niang, Caner Erkin, Gökhan Gönül, İsmail Köybaşı, Jeremain Lens.

BİR MAÇTA EN ÇOK GOL ATAN FUTBOLCU ZEKİ RIZA SPOREL

Derbi rekabeti tarihinde bir maçta en fazla golü Zeki Rıza Sporel kaydetti. Şimdiki Ülker Stadı'nın bulunduğu yerde, 18 Haziran 1926'da yapılan rekabetteki 2. randevuyu Fenerbahçe 4-1 kazanırken, bu özel müsabakada sarı-lacivertlilerin gollerinin tamamını Zeki Rıza Sporel attı.

İLK RESMİ MAÇ BERABERE

Rakipler arasında ilk resmi maç, 12 Kasım 1926'da oynandı. Taksim Stadı'ndaki İstanbul Ligi maçı golsüz eşitlikle tamamlandı.

KENDİ KALESİNE GOL ATANLAR

Fenerbahçe-Beşiktaş maçlarında bazı oyuncular kendi kalelerine gol atma şanssızlığını yaşadı. Son dönemde oynanan karşılaşmalarda, Beşiktaş'tan Mehmet Ekşi, Recep Çetin, Ulvi Güveneroğlu, Ertuğrul Sağlam, Necip Uysal, Egemen Korkmaz, Dusko Tosic ve Marcelo Guedes Fenerbahçe'den ise Nejat Barut, Piotr Soczynski, Saffet Akbaş, Dirk Kuyt ve Simon Kjaer kendi kalelerine gol attı.

İLK LİG MAÇI

Beşiktaş ile Fenerbahçe, profesyonel lig tarihindeki ilk karşılaşmalarını 18 Mart 1959'da yaptı. İnönü Stadı'ndaki ilk lig maçını Fenerbahçe 1-0 kazandı.

İKİ TAKIMDA DA GOL ATANLAR

Rekabetin 94 yıllık geçmişinde iki takımın da formasını giyen oyunculardan bazıları, derbilerde farklı formalarla gol atma başarısına ulaştı. Şenol Birol, Ali Kemal Denizci, Tayfur Havutçu, Mert Nobre, Tümer Metin ve Mamadou Niang, hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe formalarıyla rekabette gol sevinci yaşadı.

İLK GECE MAÇI

İki takım arasındaki derbi mücadelesinde ilk gece maçı 12 Haziran 1960'ta, Ankara 19 Mayıs Stadı'nda yapıldı. Işıklar altında yapılan ilk karşılaşma özelliğini taşıyan bu lig maçını Fenerbahçe 1-0 galip tamamladı.

EN ÇOK GÖRÜLEN SONU: 1-0

Rakiplerin geride kalan 344 derbi maçında en çok görülen sonuç 1-0 oldu. Fenerbahçe, Beşiktaş'ı 40, Beşiktaş da Fenerbahçe'yi 37 kez 1-0'lık sonuçlarla yenerken, 94 yıllık derbi tarihindeki toplam 77 maçta sporseverler birer gol gördü. Toplam 13 ayrı statta karşılaşan rakipler, ayrıca 29 kez de 0-0 berabere kaldı.

HASRET MAÇLARI

Beşiktaş, Fenerbahçe karşısında üst üste 17, Fenerbahçe ise çeşitli dönemlerde 3 kez 12 maç üst üste galip gelemeyerek, taraftarlarına derbi galibiyeti hasreti çektirdi. Öte yandan Beşiktaş 7, Fenerbahçe ise 6 maç üst üste kazanarak, rakiplerine belirli dönemlerde üstünlük kurdu.

HÜKMEN GALİBİYETLER

Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin bir asra yaklaşan rekabetinde son dönemlerde iki karşılaşma hükmen sonuçlandı. Fenerbahçe Stadı'nda 4 Mayıs 1983'te yapılan Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçı 1-1 berabere sonuçlanmasına rağmen Beşiktaş, oyuncusu Mehmet Ekşi'nin çift sarı kartla oynadığının anlaşılması üzerine sarı-lacivertli ekip, karşılaşmada 3-0 hükmen galip sayıldı. Beşiktaş, rövanş maçını 2-1 kazandığı halde elenmekten kurtulamadı.

İnönü Stadı'nda 16 Eylül 2000'de yapılan lig maçında ise siyah-beyazlı ekip, Fenerbahçe'yi 3-0 yendi. Fenerbahçe'nin teknik direktörü Mustafa Denizli, yeni uygulamaya giren 5+1 kuralına uymayıp, 62. dakikada 6. yabancı oyuncuyu da sahaya sürünce Beşiktaş'ın 3-0'lık galibiyeti hükmen tescil edildi.

"TOP ÇİZGİYİ GEÇTİ Mİ, GEÇMEDİ Mİ" TARTIŞMASI

Rakiplerin 16 Kasım 1991'deki maçı, beraberinde uzun yıllar süren bir tartışmaya yol açtı. Fenerbahçe Stadı'da 2-2 biten lig maçının 87. dakikasında Beşiktaş'ın Mehmet Özdilek ile attığı beraberlik golünde topun gol çizgisini geçip geçmediği kamuoyunda uzun süren tartışmalara neden oldu.

Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Semih Yuvakuran, Beşiktaşlı Mehmet Özdilek'in kaleye gönderdiği topu çıkarırken; maçın hakemi Ahmet Çakar, yardımcısı Çetin Oytuner ile "gol" kararı verdi. Sarı-lacivertli oyuncular ve teknik heyetin uzun süren itirazları, sonucu değiştirmedi. Maçın oynanmasından 17 yıl sonra yayıncı kuruluşun programında pozisyon masaya yatırılmış ve "piero" adlı aygıtın ölçümlerine göre meşin yuvarlağın, 4 santimetre çizgiyi geçtiği tespit edilerek, tartışmalara son nokta konmuştu.

PANCU KALEYE GEÇTİ

İki takım arasındaki ilginç notlardan biri de 2004-2005 sezonunda Kadıköy'de oynanan derbi mücadelesinde yaşandı. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda 17 Nisan 2005'te yapılan maç, adeta gol düellosu şeklinde geçerken, Beşiktaşlı futbolcu Daniel Gabriel Pancu'nun kaleye geçmesi maça damgasını vurdu.

Beşiktaş kalecisi Oscar Cordoba, 80. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Siyah-beyazlıların 3 oyuncu değiştirme hakkını kullanmış olmaları nedeniyle kaleye Pancu geçti. Uzatma bölümüyle birlikte 18 dakika kaleyi koruyan Rumen futbolcu, sadece penaltıdan bir gol yerken, Beşiktaş karşılaşmayı 4-3 kazandı. Siyah-beyazlı kulüp, 4-3 kazanılan bu maçın anısına hatıra tişörtleri yaptırdı.

BİLİCA KAZDI, PENALTI KAÇTI

Rakiplerin 2009-2010 sezonundaki randevusunda da çok ilginç bir olay yaşandı. Fenerbahçe'nin Kadıköy'de Beşiktaş'ı 1-0 yendiği 18 Nisan 2010'daki lig maçında sarı-lacivertli takımın "Bilica" lakaplı Brezilyalı futbolcusu Fabio Alves Da Silva, siyah-beyazlı takımın 64. dakikada kazandığı penaltı atışı öncesinde penaltı noktasını kramponuyla eşeledi. Daha sonra Beşiktaşlı Bobo'nun kullandığı penaltı atışını, kaleci Volkan Demirel kurtararak rakibine beraberlik şansı tanımadı.

Bilica'nın futbol sahalarında çok ender yaşanan fair play dışı bu hareketi spor gündemini bir süre meşgul etti.

İNÖNÜ'DEKİ SON DERBİ BEŞİKTAŞ'IN

İki takım arasında İnönü Stadı'ndaki son derbiyi Beşiktaş kazandı. 3 Mart 2013 tarihinde BJK İnönü Stadı'ndaki lig derbisi, tarihi stattaki son derbi maç olarak kayıtlara geçti. Gol düellosu şeklinde geçen maçı Beşiktaş 90+3. dakikada attığı golle 3-2 kazanırken, siyah-beyazlı takımdan Olcay Şahan da BJK İnönü Stadı'ndaki son derbi golünün sahibi oldu.

FENERBAHÇE, VODAFONE PARK'TA 9 KİŞİYLE MAĞLUP OLMADI

Fenerbahçe, Vodafone Park'ta geçen sezon oynanan lig maçında eksik kalmasına rağmen rakibine mağlup olmadı. Sarı-lacivertle ekip, 7 Mayıs 2017'de Dolmabahçe'de oynanan karşılaşmada 45. dakikada Vincent Aboubakar'ın attığı golle ilk yarıyı 1-0 geride kapadı. Mücadelede ikinci yarıda sayısal olarak da dezavantajlı konuma düşen Fenerbahçe, buna rağmen rakibine boyun eğmedi. Sarı-lacivertli ekip, 88. dakikada Martin Skrtel ve 90+2. dakikada Josef de Souza'nın kırmızı kart görmesiyle 9 kişi kaldı. Fenerbahçe, kazandığı serbest vuruşta 90+4. dakikada Beşiktaşlı oyuncu Marcelo Guedes'in kendi kalesine attığı golle 9 kişi kaldığı karşılaşmayı 1-1 beraberlikle tamamladı.

KADINLA VE ÇOCUKLARIN İZLEDİĞİ DERBİLER

İki takım arasında son yıllardaki 2 derbi tarihe geçti. Spor Toto Süper Final Şampiyonluk Grubu'nda Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında 3 Mayıs 2012'de BJK İnönü Stadı'ndaki derbiyi, siyah-beyazlı kulübün cezası nedeniyle sadece kadınlar ve anneleri yanlarında olmak koşuluyla 12 yaş ve altı çocuklar statta izleyebildi. İki takım arasındaki 93 yıllık rekabette böylece bir ilk yaşandı. 2012-2013 sezonunun ilk yarısında bu kez Fenerbahçe'nin cezası nedeniyle Kadıköy'deki derbi yine sadece kadınlar ve çocuklar önünde oynandı.