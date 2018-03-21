'Arka Sokaklar' dizisinin Volkan Komiseri Boğaç Aksoy, hukuk danışmanı Tutku Çolak’la nişanlandı.

Yaklaşık 9 aydır birlikte olan çift, aile arasında düzenlenen sade ve şık bir törenle nişan yüzüklerini taktı.

Boğaç Aksoy nişan fotoğraflarını sosyal medya hesabından, "Sevdiğim aşık olduğum kızla büyük bir aile olma yolunda ilk adımı attık.. Hayat kısa sevmek,sevilmek ve doğru insanı bulduğunu kalplerde hissetmek bu yaşamdaki en değerli şeydir" notuyla paylaştı.