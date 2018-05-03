Serdar Ortaç- Chloe Loughnan çifti bir alışveriş merkezinde arkadaşlarıyla yemek yedi.

HT Magazin'den Nuri Altuntaş'ın haberine göre, çıkışta soruları yanıtlayan ikiliden İrlandalı model, işleri dolayısıyla sık sık ABD’de bulunması nedeniyle çıkan ayrılık ve aldatma haberleri için, “Bize çok ayıp ediyorlar” diyerek dert yandı. Ünlü popçu ise “Chloe bakkala gitse bana haber veriyor” diye konuştu.