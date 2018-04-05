Demet Akalın'dan Seda Sayan açıklaması

Popçu Demet Akalın, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Bir mağazada alışveriş yapan Demet Akalın'a, "meslektaşı Hande Yener ile Seren Serengil'i barıştırdığı için Seda Sayan'a küstüğü" haberleri hatırlatıldı.

Sorular üzerine basın mensuplarının yanından kaçarcasına uzaklaşmaya çalışan ünlü popçu, "Seda Sayan'a Hande Yener ile Seren Serengil'i barıştırdığınız için mi küstünüz?" sorusuna, "Yani evet" cevabını verdi.

İki gün önce Demet Akalın ile Seda Sayan, yakın arkadaşları Fatih Ürek'in doğum günü partisine katılmıştı.