Dev taşınma 45 saatte bitecek

İlk etabı 29 Ekim 2018’de açılacak olan dünyanın en büyük havalimanı projesi İstanbul Yeni Havalimanı’nın yüzde 80’i tamamlanırken, Atatürk Havalimanı’ndan dev merkeze taşınma süreci de netleşti. 30 Ekim saat 03:00’de taşınma sürecine başlanacak, 31 Ekim gece saat 23.55’te tamamlanacak. THY ise 31 Ekim 02.00 itibarıyla uçuşlarını kesecek. THY, 12 saat süreyle operasyon yapmayarak kendi taşınmasını sağlayacak.
Gazete Habertürk'ten Gökhan Artan'ın haberine göre, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Funda Ocak ile DHMİ Kamu Özel Sektör İşbirliği Dairesi Başkanı Cengiz Kurt, taşınma süreciyle ilgili detayları gazetecilerle paylaştı. İstanbul Yeni Havalimanı’na taşınma süreci için 2016 yılında 358 maddelik bir acil eylem planı oluşturduklarını dile getiren Ocak, “Taşınma için 12 tane komisyon kurduk. 29 Ekim tören tarihinde taşınma olmayacak. 30 Ekim saat 03.00’te taşınma sürecine başlanılacak ve 31 Ekim gece saat 23.55’te taşınma tamamlanacak” dedi.
Ocak’ın verdiği bilgiye göre taşınma süreci üçe bölündü. Operasyonun havalimanı ile direkt ilgili unsurları açılış tarihinden daha önce Yeni Havalimanı’na taşınacak, daha sonra diğer aşamalar tamamlanacak.
THY 12 SAAT UÇMAYACAK
Kodu “İST” olacak Yeni Havalimanı’nda taşınma, 29 Ekim 2018’deki açılıştan bir gün sonra 30 Ekim 2018’de saat 03.00’te başlayacak. İlk önce operasyonda yabancı havayolu kuruluşları ve base (uçuş üssü) olmayan uçuşlar durdurulacak. Arkasından 16 saat sonra Onur, Atlasglobal ve MNG gibi Atatürk Havalimanı’nda üssü olan şirketler uçuşlarını durduracak. Bu kuruluşlar 24 saat boyunca uçuşlarını yapmayacak. THY ise 31 Ekim 02.00 itibarıyla uçuşlarını kesecek. 12 saat süreyle operasyon yapmayarak kendi taşınmasını sağlayacak. Taşınma güzergâhı Basın Ekspres yolu, Mahmutbey gişeler Odayeri olarak belirlendi. AKOM koordinasyonu üzerinden taşınma sağlanacak.
TRAFİK DURDURULABİLİR
Karayolundan taşınma sırasında trafiğin kesilip kesilmeyeceği konusunda ise Funda Ocak şu bilgileri verdi: “Trafiğin durdurulması da olabilir. Bunu ileriki tarihte tartışacağız.”
AVRUPA’NIN HAVASINI DA ETKİLEYECEK
Ocak, “Yeni Havalimanı, sadece İstanbul hava sahasını değil, Avrupa hava da etkileyecek bir projedir. Romanya, Bulgaristan ve Orta Avrupa’ya bütün ülkelerin hava sahalarını bire bir etkileyecek bir proje” dedi.
PİST 26 ŞUBAT İÇİN HAZIR
DHMİ Genel Müdürü, “Sahada 35 bin kişi çalışıyor. Bu sene iyi gelişen hava koşulları projeyi 29 Ekim’de hayata geçirmemize destek olacak” dedi. 26 Şubat’ta Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uçağının İstanbul Yeni Havalimanı’na iniş yapıp yapmayacağı konusunda ise Ocak, “Testler yapıldı. Her şeyimizle hazırız. Sayın Cumhurbaşkanı’mızın takdiridir” dedi.
100 KONTROLÖR EĞİTİM ALDI
Funda Ocak, 100 hava trafik kontrolörünün İstanbul Yeni Havalimanı sahasına yönelik eğitimlerini tamamladıklarını, 25 hava trafik personelinin eğitimlerinin sürdüğünü, diğer meydanlarda çalışan deneyimli 25 kontrolörün de burada görev yapacağını belirtti.
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