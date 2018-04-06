HT Magazin'den Nuri Altuntaş'ın haberine göre, Serhat Teoman, Hande Doğandemir gibi oyuncu arkadaşlarının yalnız bırakmadığı Soysert, bir süre ekranlardan uzak kalacağını açıkladı:

“Ekranlardan biraz uzak kalıp tiyatro yapacağım.”

