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DÜNYA

İngiltere'nin gözü sarayda! Kraliyet ailesinden acil toplantı!

İngiltere'de kraliyet ailesinin üyeleri, Buckhingam Sarayı'nda acil olarak toplandı

04 Mayıs 2017 Perşembe, 10:15:31 Güncelleme: 10:17:43 HABERTURK.COM

8 Haziran'da erken seçime gidecek olan ve en önemli gündemi Brüksel'de devam eden Brexit müzakereleri olan İngiltere'de, kraliyet ailesi sürpriz bir toplantıya davet edildi.

Daily Mail'de yer alan habere göre, kraliyet ailelesinin tüm üyeleri Buckingham Sarayı'nda düzenlenen bir acil durum toplantısına davet aldı. Toplantı çağrısının gece 3 sularında yapıldığı kaydedildi

Gazeteye konuşan bir kaynak, "Herkes diken üzerinde. Tüm kraliyet ailesinin çağrılması arada bir görülen bir durum. Ancak bunun son dakika yapılması oldukça olağandışı ve büyük bir şey olduğunu düşündürüyor. Ama şu an sadece birkaç kişi gerçekten ne olduğunu biliyor." ifadelerini kullandı.

Öte yandan toplantı haberinin yayılmasının ardından yayılan Kraliçe Elizabeth (91) ve Prens Phillip'in (95) sağlıkları hakkında spekülasyonlar, Buckingham Sarayı tarafından yalanlandı. AP'ye konuşan bir kraliyet yetkilisi, 'alarm verecek bir durum' olmadığını belirtti. Reuters da Kraliçe'nin sağlıyla ilgili bir durumun bulunmadığını bildirdi

Çarşamba günü Kraliçe Elizabeth ve İngiltere Başbakanı Theresa May bir araya gelmiş, Kraliçe seçimler öncesinde İngiltere Parlamentosu'nun feshedilme kararını onaylamıştı.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 2 dakika önce
    Demekki önemli degisiklikler ve olaylar olacak ki bilgilendiriloyorlar. Önden
  • Misafir 11 dakika önce
    uzaylı olduklarını açıklamaya karar vermiş olamazlar.
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