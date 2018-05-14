HT Magazin'de yer alan habere göre, Erhan Yazıcıoğlu, “Gecemde şarkı söylemesi için Nurseli’yi aradım ve o sayede barıştık” dedi. Kuliste uzun uzun sohbet eden iki oyuncu, sahnede dans etti.

İdiz, ‘Aşk-ı Memduh’ oyununda sahneye çıkmayınca Yazıcıoğlu, “Bana atılacak kazık değildi, onu affetmeyeceğim” demişti.

Torunuyla sahneye çıkan Yazıcıoğlu, “Torunum da sahne tozunu yuttu” dedi.