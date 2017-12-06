Ethereum nedir? - Ethereum fiyatı ne kadar?

Finans piyasalarının yeni gözdesi dijital paralar. Tüm dünya Bitcoin'deki rekorlara gözünü dikmişken, diğer dijital para birimlerinde de çok çarpıcı fiyat hareketleri yaşanıyor.
Bitcoin bugün tarihinde ilk kez 12 bin dolar sınırını geçerek yeni tarihi zirvesine ulaştı. Kripto para biriminin piyasa değeri de 200 milyar doları aştı.
YÜZDE 5 BİN 526
Dünyada işlem gören kripto paralar arasında Bitcoin'in en yakın takipçisi ise Ethereum. Ethereum fiyatları, yılbaşından bu yana dünya finans piyasaları içerisinde eşine çok az rastlanır bir fiyat performansı gösterdi.
Sene başında sadece 8.3 dolar olan Ethereum fiyatı bugün itibariyle 467 dolara kadar yükseldi. Ethereum'daki değer kazancı ise yılbaşından bu yana yüzde 5 bin 526 olarak ölçüldü.
Biraz daha basit anlatmak gerekirse sene başında kripto para birimine 1 dolar yatıranların şu anda 56 dolar var.
Dijital para biriminin piyasa değeri ise 43 milyar dolara ulaştı.
Dünyada işlem gören yatırım araçları içerisinde bu sene bu kadar fiyat artışı sağlayan başka bir enstrüman ise henüz yok.
Ethereum fiyatları yıl içinde en düşük 7.1 doları görürken en yüksek seviyesine geçtiğimiz günlerde 513 dolar ile ulaştı.
DİJİTAL PARA BİRİMLERİNE İLGİ ARTIYOR
Ethereum'daki artış, piyalarda dijital para birimlerine olan ilginin artmasından kaynaklanıyor. Özellikle son dönemde Bitcoin'in vadeli işlemler piyasasında işlem göreceği yönündeki haberler diğer dijital para birimlerini de olumlu etkiledi.
Dijital paranın vadeli piyasada işlem görmesi, önümüzdeki dönemde kullanım alanının genişleyeceği şeklinde değerlendiriliyor ve giderek daha fazla yatırımcının bu alana girmesini sağlıyor.
Her ne kadar ünlü ekonomistlerden ve büyük kurumlardan dijital paraların tehlikeli ve fiyat hareketlerinin spekülatif olduğu yönünde haberler gelse de yatırımcıların şimdilik bu uyarılara pek kulak asmadığı görülüyor.
IOTA DA REKOR KIRIYOR
Öte yandan son dönemde yatırımcıların radarına giren bir diğer dijital para birimi de IOTA. Kendi halinde seyrederken pazar akşamı bir anda hareketlenen IOTA'nın fiyatı sadece üç gün içerisinde 1.45 dolardan 5.05 dolara kadar çıktı.
Para biriminin piyasa değeri de 10 milyar doları aştı.
IOTA'da yaşanan bu yükselişte, para biriminin arkasındaki kurum olan Alman IOTA'nın veri piyasası üzerine Fujitsu, Microfot ve Samsung gibi büyük teknoloji firmalarıyla ortaklığa başladığını açıklaması etkili oldu.
IOTA, ulaştığı büyüklükle dijital paralar arasında beşinciliğe yükseldi.
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