Facebook CEO’su Mark Zuckerberg, geçtiğimiz gün sosyal ağın tarihindeki en büyük yönetim değişikliğini başlattı ve kıdemli ürün yöneticilerine daha fazla sorumluluk verdi.

Facebook, yönetim kademelerindeki değişim için herhangi bir işten çıkarma ya da dışarıdan işten alma yapmazken, daha önce iddia edildiğinin aksine Zuckerberg’in ya da şirketin COO’su Sheryl Sandberg’in görevleri değişmedi.

Facebook’un sosyal ağ servisinin başındaki kıdemli ürün yöneticisi Chris Cox, bundan böyle Instagram, Messenger ve WhatsApp servislerini de yönetecek.

FACEBOOK, TWİTTER VE GOOGLE HESAP VERECEK!

2014 yılında Facebook tarafından 22 milyar dolara satın alınan WhatsApp, bugüne kadar çoğunlukla kendi ekibi tarafından yönetilmişti. Geçtiğimiz aylarda WhatsApp’ın her iki kurucusunun da istifa etmeleri, Facebook’un servisle daha entegre olması için gerekli ortamı yarattı.

Facebook CTO’su Mike Schroepfer ve Büyümeden Sorumlu Başkan Yardımcısı Javier Oliver, aralarında ‘yeni platformlar ve mimari’ ile reklam sistemlerinin olduğu birleştirilmiş departmanları yönetecek.

Facebook, ilk olarak Recode sitesi tarafından duyurulan yönetim değişimini doğrularken, ardındaki sebepler hakkında sessiz kaldı.

Geride kalan dört yılda Messenger’ı yöneten David Marcus, bu görevi blok zinciri teknolojisini Facebook’ta nasıl kullanabileceklerini keşfedecek bir ekip kurmak için bırakıyor.

Blok zinciri Bitcoin gibi kripto paraların ardında yatan teknoloji ve kayıt sistemi olarak şirketlere de uygulanabiliyor. David Marcus, Facebook’un kripto zincirine sıfırdan başladığını belirtiyor.

WhatsApp’ın istifa eden kurucu CEO’su Jan Koum’un yerine ise Facebook’un internet erişimini artırmaktan sorumlu olan Chris Daniels geçiyor.

Son olarak, Instagram’ın ürün yöneticisi Kevin Weil, görevini blok zinciri departmanına geçmek için bırakıyor. Facebook Haber Akışı’ndan sorumlu Adam Mosseri ise onun yerine Instagram’a geçiyor.