Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Alanyaspor'u Brezilyalı futbolcuları Giuliano ve Fernandao'nun golleriyle 3-0 mağlup ederek puanını 44'e yükseltti. Maç fazlasıyla ikinciliğe oturan sarı-lacivertlilerde Hasan Ali Kaldırım, gelecek hafta oynanacak Beşiktaş maçında cezalı duruma düştü. Fenerbahçe'nin ligdeki yenilmezlik serisini 15 maça çıkardığı mücadelede hakem Ümit Öztürk ve ekibinin kararları tartışma konusu oldu. HTSPOR Yazarı Bülent Yavuz, Gazete Habertürk'e Ümit Öztürk ve yardımcılarının kararlarını değerlendirdi. İşte Yavuz'un değerlendirmeleri...

"Alper Ulusoy’dan sonra Ümit Öztürk ilaç gibi geldi. Genç hakemin, 90 dakika boyunca maçın her saniyesini buram buram hissedip konsantrasyonunu yüksek seviyelerde tutması başarısının en büyük anahtarı oldu."

"MAÇTA KRİTİK ÜÇ HATA VAR"

"Maçta üç kritik karar var. Fenerbahçe’nin Fernandao’yla bulduğu ikinci gol tartışmasız ofsayttı. Burada hakemin günahı yok, yardımcı hakem Osman Gökhan Bilir, geride kaldığı için pozisyonu kaçırdı."

"İkinci yardımcı hatem hatasında da başrolde Fernandao vardı. Brezilyalı’nın vuruşunda, kale içindeki oyuncudan seken top, çizginin içine düştü. Fenerbahçe’nin nizami golü, diğer yardımcı hakemi Ali Saygın Ögel’den kaynaklanan bir hatayla güme gitti."

"YÜREKLERE SU SERPTİ"

"Hakem Ümit Öztürk’ün verdiği penaltı kararı çok kritikti. Tereddütsüz ve hiç duraksamadan düdüğünü çaldı. Eğer her pozisyona yakın olursanız, hiçbir şey kaçırmazsınız. Josef’e müdahale yeri çizgi üzerindeydi, hakemin penaltı kararı doğruydu. Hakem sıkıntısı var. Yardımcılarını saymazsak Ümit Öztürk yüreklere biraz su serpti."