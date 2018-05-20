Göztepe'yi devirerek 2 yıl aradan sonra 21. şampiyonluğunu kazanan Galatasaray, şampiyonluk kupasını bu akşam kaldıracak, Türk Telekom Stadı'nda coşkulu bir kutlama yaşanacak!
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21. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray’da ilk olarak pazartesi günü iftardan sonra yapılması planlanan kutlama tarihi bugüne alındı. Cimbom’un, Türk Telekom Stadı’ndaki kutlamalar kuruluş tarihini simgeleyen 19.05’te başlayacak. Şampiyonluk kupası ise 20.30’da kaldırılacak. TFF Başkanı Yıldırım Demirören, yurt dışında olduğu için kupayı başkan vekili Ali Dürüst verecek.
Fatih Terim’in isteğiyle Florya’daki personel de futbolcularla beraber sahneye çağrılacak ve onore edilecek.
Galatasaray bu özel etkinlikten kasasına yaklaşık 500 bin TL koyacak.
Walt Disney’in ‘Lion Guard’ (Aslan Koruyucu) adlı karakteri de şölenin özel sürprizi olacak.
ALEYNA TİLKİ'DEN SON DAKİKA SÜRPRİZİ
Galatasaray'ın şampiyonluğunda Aleyna Tilki de sahne alacak! Önce Aleyna Tilki ile Galatasaray arasında anlaşmazlık olduğu yönünde haberler çıkarken Aleyna Tilki bir paylaşım yaparak Galatasaraylılara müjdeyi verdi.
Twitter hesabından paylaşım yapan genç sanatçı "Koca bir sezon 'Sen olsan bari'yi marş yaptınız, bana da klibi erteleyip gelmek düşer... Akşama beraberiz" ifadelerini kullandı.
Dev bir sahnenin kurulacağı stadyumda taraftarların kutlamayı izlemesi için 6 LED ekran olacak.
DJ performansı, özel ışıklandırma sistemleri, lazer gösterileri, görsel efektler, tüm tribünlere asılacak 21 özel bayrak, alev makineleri, discoball logolar, payroteknik gösterisi şampiyonluk kutlamasına renk katacak.
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