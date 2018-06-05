Habertürk Haber Merkezi'nden Hayati Arıgan'ın haberine göre, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na avukatı Altın Mimir ile gelen Gülen Ergen, eski eşi Erhan Çelik'in sanık olduğu davaya katıldı. Erhan Çelik'in, Ergen'in oturduğu siteye giderek otomobilini çizdiği iddiasıyla ''konut dokunulmazlığının ihlali, mala zarar verme' suçlarından 6 yıla kadar hapis cezası istenen davada tanıklar dinlendi.

Gizli görüllen duruşmada Gülben Ergen'in şoförü ile sitenin iki güvenlik görevlisi ifade verdi. Güvenlik kamera kayıtlarının incelendiği bilirkişi raporunun mahkemeye geldiği öğrenildi. Duruşmanın ertelenmesinin ardından Gülben Ergen adliyeden ayrıldı. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde Gülben Ergen'in açtığı tazminat davasına da tarafların avukatları katıldı. İki davada karar için ertelendi.

İddianamede, Erhan Çelik'in, şikayetçi Gülben Ergen'in oturduğu sitenin garaj kısmına izinsiz olarak girdiği, bir süre bekledikten sonra burada bulunan aracın kaportasını sert bir cisimle çizmek suretiyle zarar verdiği öne sürülmüştü.