HT Magazin'de yer alan habere göre, Ali Kırca’nın moderatörlüğünde, Kartal Belediyesi’nin düzenlediği etkinlikte merhum sanatçının ikinci eşi Suna Selen, son eşi Umman Özkul ve kızı Güner Özkul da hazır bulundu.



Güner Özkul, “Onunla çok tatlı serserilikler yaptık” diye konuştu.

Suna Selen, “Hayatımız sahnede, turnede, sette geçti” dedi.

Sözcü'de yer alan detaya göre, organizasyon kapsamında Münir Özkul'un sanat yaşamının anlatıldığı bir belgesel ve daha önce yayınlanmamış bazı fotoğrafları da gösterildi. O fotoğraflardan en ilginci ise usta oyuncunun kendi kendisinin fotoğrafını çekerken görüldüğü kare oldu.



Etkinliğin sunuculuğunu üstlenen Ali Kırca, o fotoğrafın gösterildiği sırada şu yorumu yaptı: “Selfie'yi ilk keşfeden de Münir Usta'ymış.”