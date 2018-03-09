‘BAKTIM SEVGİ DE GİDECEK’

HT Magazin'de yer alan habere göre, Hande Ataizi, ABD’li gazeteci Benjamin Harvey’den boşanma gerekçesini transseksüeli oynadığı ‘Hilal, Feza ve Diğer Gezegenler’ adlı sinema filminin setinde açıkladı:



“Bizim kötüye giden uyumsuzluklarımız vardı. Herkes kendi içine döndü. Böyle biraz ev arkadaşımsı olduk. Fazla uzatırsak sevgi de gidecek dedik ayrıldık.”

BENJAMIN YAZILI PROTOKOL İSTEMİŞ

Ataizi'nin beş gün içinde iki boşanma davası açmasının nedeni de ortaya çıktı. Konuşulanlara göre Harvey, oğulları Leon’u hafta sonu yatılı görme talebini yazılı protokole bağlamak istedi.



Mahkeme kabul etmeyince çift duruşmaya katılmayarak davayı düşürdü. İkinci davayı Gaziosmanpaşa Adliyesi’nde açan ikili, amaçlarına ulaştı.



'Hâlâ aynı evdeyiz’

Evlilikleri vurdulu kırdılı bitmediği için kendilerine tuhaf bakıldığını söyleyen Ataizi, “Aile konseptini kaybetmek istemiyoruz. Oğlumuza çok düşkünüz. Medeni insanlar gibi görüşeceğiz. Hâlâ aynı evdeyiz, benjamin ev bulana kadar bizimle” dedi.

MAĞDUR FİLMİ

Kutluğ Ataman’ın Eurimages desteğiyle çekimleri yeni başlayan ve Hande Ataizi’nin transseksüel bireyi oynadığı ‘Hilal, Feza ve Diğer Gezegenler’, 28 Şubat sürecindeki mağdur hikâyelerine odaklanıyor.

"8 SENELİK BERABERLİK BİTTİ"

Hande Ataizi de sosyal medya hesabında şu mesajı paylaşmıştı:



"Bugün hayatımın yeni bir evresine attığım adımı, ilk kez sizle paylaşmak istedim: Yedi yıllık eşim ve biricik oğlum Leon'un babası Benjamin Harvey ile karşılıklı anlaşarak evliliğimizi sonlandırdık. 8 senelik beraberlik bitti ama üçümüzü yine hep beraber görmeye devam edeceksiniz. Leon'un anne ve babası olarak yemeklerde, parklarda, okulda... Aramızdaki dostluk ve arkadaşlık ilişkisi boşanmayla bitmeyecek kadar sağlam. Her şeyin bir başlangıcı olduğu gibi bir sonu da var. Yeter ki sevgi, saygı ve dostluk hayatımızdan etkilenmisin."

Boşanma davası 5 gün sonra ortaya çıkan Hande Ataizi, Magazin D'ye konuşmuştu, boşanmanın perde arkasını anlatmıştı.