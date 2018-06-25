Trabzonspor'un milli forveti Burak Yılmaz kendisine yeni bir villa satın aldı. Kral lakaplı golcü futbolcu, yılbaşında aldığı müstakil evin iç mimarisini Mim İnterni'ye bıraktı. Günaydın'dan Yüksel Yavuz'un haberine göre, yaklaşık beş aydır genç mimar Efe Kesgün'ün ellerinde şekillenen ev, geçtiğimiz günlerde son halini aldı.

SİNEMA SALONU DA VAR

Yaklaşık 1.000 metrekare olan evin dört oturma odası, altı yatak odası, bir sinema odası, bir Playstation odası, yedi tane banyo- buhar-saunası bulunuyor.

Yılmaz, yeni evine içine çocukları için de özel bir oyun odası yaptırdı. Hiçbir masraftan kaçınmayan milli futbolcu, evin içini sanat eserleri ile donattı. Yılmaz'ın yakın arkadaşı Arda Turan'ın baldızı olan Dilahan Doğan-X Mim İnterni'nin birlikte dekore ettiği evde; son dönemin popüler sanatçısı Tuğberk Selçuk'un üç eseri ve birkaç tane de heykel bulunuyor.

Eserler arasında Dilahan Doğan'ın yaptığı Hiç Adlı ve Allah yazılı eserler dikkat çekiyor.