Kadın esnaf sayısı 3,96 arttı

Açılan iş yeri sayısının bir önceki yıla göre yüzde 8,32 arttığını kaydeden Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, şu açıklamalarda bulundu:
Geçtiğimiz yılın aynı döneminde 1 milyon 689 bin 927 olan esnaf ve sanatkar sayısı yüzde 0,20'lik bir artışla 1 milyon 693 bin 357 olarak gerçekleşti. Şubat'ta esnaf ve sanatkar sayısı, bir önceki aya göre ise 8 bin 932 artış gösterdi. Kadın esnaf ve sanatkar sayısı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,96 artış gösterdi. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde 256 bin 992 olan kadın esnaf sayısı 10 bin 191 artarak 267 bin 183 oldu.
Palandöken, sözlerine şöyle devam etti:
"Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi kayıtlarına göre 2018'in Ocak ve Şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre açılan iş yeri sayısında 8,32'lik bir artış meydana geldi. Geçen yılın ilk iki ayında 46 bin 914 olarak açılan iş yeri sayısı, bu yıl 3 bin 903 artarak Şubat sonu itibariyle 50 bin 817 oldu. 2018'in Ocak ve Şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre kapanan iş yeri sayısında ise yüzde 2,27'lik bir artış meydana geldi. Geçen yılın ilk iki ayında 19 bin 859 olan iş yeri kapanış sayısı, 451 artarak 20 bin 310 oldu. Şubat sonu itibariyle toplam iş yeri sayısı 1 milyon 822 bin 287 olarak gerçekleşti."
"NÜFUSA GÖRE EN ÇOK ESNAF MUĞLA'DA"
Esnaf ve sanatkar sayısının nüfusa göre oranının en yüksek olduğu ilin Muğla olduğunu belirten Palandöken, "Türkiye genelinde illerin nüfusuna göre esnaf sayıları dikkate alındığında 36 bin 738'le en fazla esnaf Muğla'da, en az esnaf ise 3 bin 879'la Şırnak'ta bulunuyor. Muğla'nın ardından nüfusa göre esnaf sayısının en fazla olduğu iller ise sırasıyla Burdur, Çanakkale, Edirne ve Artvin olarak kayıtlara geçti. En çok açılış yapılan meslekler ise sırasıyla büfelerde, bakkallarda ve marketlerde yapılan ticaret, lokantacılık, yemek ve içecek sunumu faaliyetleri, kahvehane, kıraathane ve çay ocağı işletmeciliği oldu. Öte yandan nüfusa oranla kadın esnafın en çok olduğu ilk 5 ilimiz ise sırasıyla yüzde 0,83 ile Çanakkale, yüzde 0,78 ile Muğla, yüzde 0,76 ile Uşak, yüzde 0,75 ile Burdur ve 0,72 ile Balıkesir olarak gerçekleşti" şeklinde konuştu.
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