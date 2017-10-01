Katalonya referandumu gergin başladı!

Katalonya özerk yönetimi, halka sabah erken saatte oy kullanılacak okulların önüne gidip, uzun kuyruklar oluşturması çağrısında bulundu.

İspanya İçişleri Bakanlığı ise referandumu engellemek için 10 binden fazla ulusal polis ve jandarma görevlisini takviye güç olarak Barselona'ya gönderdi

Katalan hükümeti, seçmenlerin evde basmış oldukları oy fişlerini kullanabileceklerini belirtti.

Ayrıntılar geliyor...

KATALANLAR REFERANDUMU TRAKTÖRLERLE KORUYACAK!

YOL AYRIMI MI?

GERİLİM BÜYÜYOR! İSPANYOL POLİSİ MÜHÜRLEDİ, KATALAN AİLELER OKULLARI İŞGAL ETTİ!