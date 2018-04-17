Katmerciler'den yeni sözleşme

Katmerciler'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, "Şirketimiz ile Karayolları Genel Müdürlüğü arasında 53 milyon 399 bin TL tutarında damperli kamyon, tuz serici, ön kar bıçağı ve yan kar bıçağı alımına dönük sözleşme imzalanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, sözleşme konusu teslimatların 2018 yılı içerisinde gerçekleştirileceği bildirildi.