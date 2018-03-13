İşadamı Hüseyin Başaran'ın 14 Nisan'da evlenecek olan kızı Mina Başaran, bekarlığa veda partisi için 7 kız arkadaşıyla birlikte özel jetiyle Dubai'ye gitmişti. İstanbul'a dönüşte jetin İran'da düşmesi üzerine 3'ü mürettebat 11 kişi hayatını kaybetti.

Merve Boluğur, Instagram hesabı üzerinden faciayla ilgili paylaşımda bulundu.

Merve Boluğur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 19 Mart'ta gerçekleşecek olan yeni çıkardığı markasının davetini ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

İşte Merve Boluğur'un o paylaşımı:



"Elim bir uçak kazası sonucu 11 kıymetli canımızı kaybettik. Hepimiz çok üzgünüz. Mekanları cennet olsun. Acılı ailelerine ve dostlarına başsağlığı ve sabır dilerim. 19 Mart Pazartesi günü gerçekleşmesini planladığımız davetimiz ileri bir tarihe ertelenmiştir."

on Mar 13, 2018 at 4:00am PDT