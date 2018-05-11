Microsoft’dan PC ve Xbox One kullanıcılarını yakından ilgilendiren bir açıklama geldi. Yapılan duyuruya göre dijital hediye programı bundan sonra PC yapımları da kapsayacak. Ayrıca oyun içi eklentiler, haritalar, kostümler ve benzeri içerikler de başkalarına hediye edilebilecek.

Xbox One sahipleri ise sadece belli başlı yapımları değil, bu konsola ait bütün oyunları arkadaşlarına veya aile üyelerine hediye edebilecekler. Oyun içi içerikler, Xbox Live Gold ve Xbox Game Pass üyelikleri programın içinde yer almaya devam edecek.

Microsoft, halihazırda sahip olduğunuz bir oyunu başka birine vermenize izin vermiyor. Çünkü firma, bunun bir paylaşım değil, hediye programı olduğunun altını çizdi. Ayrıca 14 gün içinde sadece 2 oyunu hediye edebilirsiniz. Xbox 360, orijinal Xbox ve ön siparişteki oyunlar maalesef hediye edilemiyor.