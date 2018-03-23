Sabah Gazetesi'nden Bülent Cankurt, 11 kişinin yaşamını yitirdiği kazadan sonra Çırağan Sarayı'nın 500 kişilik düğün için aldığı yüklü kaporanın tamamını, hiçbir zorunluluğu olmamasına rağmen iade ettiğini yazdı. Kenan Doğulu da peşin aldığı parasının tamamını menajeriyle aileye göndermiş.

Mina Başaran ve Murat Gezer'in anneleri ve yakın akrabaları düğün kıyafetlerini dünyaca ünlü iki markadan almış. Her iki marka da kendilerinden düğün kıyafeti alan herkesi tek tek arayıp kıyafetleri iade edebileceklerini ve paralarını geri alabileceklerini söylemiş.



Çiftin iki ay önce kiraladıkları yol yalısı dairenin sahibi de aynı hassasiyeti göstermiş ve kontrat gereği 10 aylık kirayı alabilecekken aileye "Evi istediğiniz zaman boşaltabilirsiniz, kira falan da istemiyorum" demiş.



MİNA BAŞARAN KİMDİR?

Ailesinin tek kızı ve Başaran Holding'in veliahtı olan 28 yaşındaki Mina Başaran 2013 yılından beri şirkette aktif rol alıyordu. Mina Başaran'ın Can adından erkek kardeşi var. Mina Başaran pek çok dergiye seyahat yazıları da yazıyordu.

Özel jette Hüseyin Başaran'ın tatil için Dubai'de olan bekarlığa veda partisinden dönen kızı Mina Başaran ve 7 arkadaşının olduğu öğrenildi. Gıda, turizm, yatçılık, inşaat ve enerji alanlarında iş yapan Hüseyin Başaran'ın işlerindeki en büyük yardımcısı kızı Mina Başaran'dı. Başaran, Koç Üniversitesi'nde işletme bölümünü okuduktan sonra European Business School'da lüks marka yönetimi üzerine master eğitimi almıştı.

Mina Başaran ile Metprint Baskı Sistemleri'nin sahibi Murat Gezer, mutlu ilişkilerini Ekim ayında resmiyete döküp nişanlanmıştı.



14 NİSAN'DA DÜNYA EVİNE GİRECEKTİ

Başaran Grubu'nun genç veliahtı Mina Başaran ile Murat Gezer, mutlu ilişkilerini Ekim ayında resmiyete döküp nişanlanmıştı. 14 Nisan'da Çırağan Sarayı'nda görkemli bir düğün töreni ile evleneceklerdi.

BABASI VE ANNESİ PROJELERİNE ONUN İSMİNİ VERMİŞTİ

Anne Beril Başaran'ın, mega yat iç mekan tasarımına Mina ismini verdiği öğrenildi. Mina Başaran'ın adı Başaran Yatırım Holding'in Kadıköy'da yaptığı bir rezidans prjoesine verilmişti. Mina Başaran Koç Üniversitesi İşletme bölümünden mezun olmuştu. Londrada da yüksek lisansını tamamlamıştı.