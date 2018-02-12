15 Şubat’ı 16 Şubat’a bağlayan gece yarısında 27 derece Kova burcunda Parçalı bir Güneş tutulması oluşacak. Parçalı Güneş tutulmaları Ay’ın Güneş’i kısmen örtmesiyle oluşur. Ay, Güneş ve Dünya arasına girecek ve bu tutulmada Güneş’in %60 ını kapatacak.

Yeniay enerjisinin 2 kat yoğunu veya turbo yeniay olarak bilinen Güneş Tutulmaları başlangıç enerjisi taşırlar. Bu başlangıçlar ve adımlar kadersel etkilerle oluşur. Yılın konularını ve temalarını Tutulmalarla görür ve yaşarız. Kova burcunda gerçekleşecek olan bu tutulmada, toplumsal konu ve olaylar önem kazanıyor.

Kova burcunda oluşan yeniay, dolunay ve tutulmalar DEMOKRASİ konularının öne çıktığı zamanlardır. Reformlar, atılımlar, keşifler, yenilikçi adımlar, ilkeler, prensipler, kişisel haklar ve özgürlükler, insan hakları, hayvan hakları KOVA temalarıdır. Teknoloji, hava sektörü, zihinsel ve entellektüel konular, radyo, televizyon, internet, uzay bilimleri, elekrik, elektronik alanları, devrimler, isyanlar, grevlerle bağdaştırılır. Aynı zamanda toplum içinde, sosyal ortamlarda kendimizi nasıl ifade ettiğimiz ve gösterdiğimiz Kova’nın konusudur. Toplum içindeki kimliğimizle alakalıdır.

Kova burcu Hava elementi olduğu için, HAVA elementindeki tutulmalar, yüksek rüzgarları, yıkıcı fırtınaları hayatımıza taşıyabilir. Yabancı ülkelerle olan ilişkilerimiz, itifak ve anlaşmaların bozulması hava elementindeki tutulmalarla alakalıdır. Sabit elementte oluşan bu tutulmada, etkileri uzun dönem hissedebiliriz. Sabit elementteki tutulmalar, meclis, ulusal finans ve para konularını etkiler. Bu alanda sorunlar ve acil çözülmesi gerekenleri karşımıza getirebilir. Hastalıklar ve salgınlar bu tutulmanın konusu olabilir. Tutulma derecesinin 3. dekanında olması, kuzuların, evcil koyunların katliamı ve tarlalarda ortaya çıkacak sorunları karşımıza getirebilir.

BURÇLARI BU HAFTA NE BEKLİYOR?

Tutulma zamanında Güneş ve Ay Merkür ve Juno’yla bağlantı halinde, diğer yandan tutulmanın 3 dekanda gerçekleşmesi Venüs’ü işin içine katıyor. İdealler, fikirler, düşünceler, iletişim önem kazanırken, diğer yandan ilişkiler, evlilikler, birleşmeler, ortaklıklar, parasal konuların da işin içine dahil olduğunu görüyoruz. İlişkileri, gerçek aşkı, bağlılıkları çok konuşacağız.

HANGİ BURÇ TATİLDE NEREYE GİTMELİ?

Tutulmanın dispozitörü Uranüs farklı, değişik, sürpriz ve sıradışı olan herşeyin açığa çıkmasını sağlayabilir. Güneş’in ve Ay’ın ve Merkür’ün Uranüsle olumlu açıları pozitif değişimleri ve aydınlanmaları karşımıza getirecek. Bilimsel ve teknolojik gelişmeler hızlanabilir. Yaratıcı ve yenilikçi tasarılar, fikir ve düşünceler ön planda olacak. Bağımsızlık ve özgürlük isteğimiz yüksek olacağı için anlık kararlarla, tepkilerle ilişkilerimizi, işlerimizi, yaptıklarımızı bitirme kararı alabiliriz. Ya da hayatımızı zorlaştıran enerjileri geride bırakma isteğiyle hareket edebiliriz.

GÜNEŞ TUTULMASI TÜRKİYE'Yİ NASIL ETKİLEYECEK?

Türkiye açısından bakacak olursak tutulma anının haritasında Ankara'ya göre Yükselen Akrep burcu, yükselen derecesi Türkiye Haritasının Venüs derecesiyle kavuşuyor. Eğlence ve gösteri merkezleri, kamuya açık alanlar, eğitim sistemi, ilişkiler, eğlence ve dinlence mekanları, doğum oranları, gençler, borsa, spekülasyon, sporla bağlantılı konular da işin içinde. Yine tutulmanın eğitim, gazetecilik, yayıncılık, iletişim, motor, uçak, tren kazalarıyla bağlantısı olabilir.

Topraklarımızda ve sınırlarımızda yaşanacak bazı karmaşalara, aşırı hayalciliğe, idealist tutumlara dikkat etmemiz gerek. Bize birşey olmaz tavrıyla atılacak adımlarda gerçekçilikten uzak durursak bazı sorunlara kılıf hazırlamış olabiliriz. Güvenlik ihtiyacımızın arttığı bu dönemde, kargaşalara, saldırılara, ateşli hastalıklara dikkat etmeliyiz. Gizli saldırılar, komplolar oluşabilir.

ŞUBAT AYINDA BURÇLARI NELER BEKLİYOR?

Yine Türkiye Haritasının 9. Evine düşen tutulma, dini konularda, kurumlarda önemli konuların ve meselelerin konuşulacağını, deniz kazalarını, fırtınaları, gemicilik, taşımacılıkla ilgili alanlarda sorunları, deniz aşırı ülkelerle ithalat, ihracat konularını, bazı uluslararası davaları mercek altına alabilir.

Tam da tutulma günü Transit Mars’ın, Türkiye Haritasındaki Uranüs noktasını tetiklemesi askeri bölgelerde beklenmedik kazalar, patlamaları, terör eylemlerini, saldırıları tetikleyebilir. Yine de bu alanlarda doğru kararlar alınır ve yararlı reformlar üstüne gidilirse bu tutulma geleceğimizi ilgilendirecek önemli adımlarda bizleri destekleyecektir.

Türkiye'den çıkarak bireysel haritalara ve tutulma etkisine dönersek;

Önemli pozitif değişimlerin hayatımıza dokunacağı bir tutulma yaşayacağız. Bu tutulma;

1) Bilimsel, teknolojik gelişmeleri hızlandırabilir. Fırsatlı olumlu işler peşine düşebiliriz.

2) Kadınlarla ilgili konular önem kazanıyor. Kadınların toplumdaki statüsü, duruşuyla ilgili konular çok konuşulacak, tartışılacak ama sonunda bu alanlarda büyük açılımlar elde edeceğiz. Önemli bir kadın sanatçının başına gelenler toplumda büyük sorgulamalar başlatabilir.

3) Güney ay düğümüyle birleşen Tutulmalar bırakmakla ilgilidir. Hayatımızda önemli ayarlamalar yapmayı gerektirir. Kendimizi harcadığımız, emek verdiğimiz kişiler, gerçekten değer mi? Kendimizi adadığımız değerler koşulsuz muydu, yoksa karşılığında birşeyler mi bekledik? Hayatını birine, bir rüyaya veya bir ideale mi adadın? İşte bu tutulma bu adadığın noktanın gerçeğini ortaya çıkartabilir.

4) Bu tutulmada enerjimizi boşa harcamamaya özen göstermeliyiz. Önceliklerimizi iyi belirlemeli, hayatımız için önemli olan konulara odaklanmalıyız. Disiplinle ve abartmadan yolumuzda ilerlemeliyiz.

5) Bu tutulma sebeplendirme etkisini öne çıkarıyor ama bir yandan da evlilikler, ilişkiler, birleşmeler, evrensel sevgi, evrenle bütünleşme etkisi de devrede. Bu da ilişki arayanlar için şans kapısını aralayabilir.

6) Yine başkaları tarafından saygı ve sevgi görmek isteyebiliriz. Uçucu ve kısa ilişkilerdense, bağlılık sözü alacağımız, ciddi ve kalıcı ilişkiler ve işler peşinde koşabiliriz.

7) Bu tutulmada bilgi içeren herşeyi kabul etmeli, hayatımızı yeniden yapılandırmalıyız. Pozitif adımlar ve değişimler büyük başarı sağlayabilir.

8) Son olarak tutulma zamanında ani kararlar almamakta fayda var. Her ne kadar hayat hızlı ve beklenmedik olayları hayatımıza ve kapımıza taşısa bile sakin durarak, hayatın akışına kendimizi bırakarak, karşımıza gelen olaylardan ne gibi deneyimler almamız gerektiğini bularak, farkederek ilerlemeliyiz.

Herkese hayırlı ve güzel bir hafta ve tutulma diliyorum...

2018'DE HANGİ BURCU NELER BEKLİYOR?