Gazete Habertürk'te yer alan habere göre, Tribeca Film Festivali’nde yer alan The American Meme adlı belgesele, hayatında yaşadığı en zor olayın ne olduğunu anlatan medyatik güzel, 2004 yılındaki erkek arkadaşı Rick Salomon ile ortaya çıkan seks kasetinin ardından yaşadıklarını “Ruhumun yarısını kaybettim. Gerçekten ölmek istedim” sözleriyle anlattı.

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