Amazon’un web trafiği analiz platformu Alexa’ya göre, tartışma platformu Reddit artık ABD’de Facebook’tan daha fazla ziyaret ediliyor.

Alexa verilerine göre, Google en çok ziyaret edilen site olarak zirvede kalmaya devam ederken, listenin geri kalanı YouTube, Reddit, Facebook ve Amazon olarak sıralanıyor.

FACEBOOK CANLI YAYINDA İNTİHARLARI NASIL ENGELLEYECEK?

Ortalama bir Reddit kullanıcısı her gün sitede 15 dakika 10 saniye geçirirken; bu oran Google’da 7 dakika 16 saniye, YouTube’da 8 dakika 31 saniye, Facebook’ta 10 dakika 50 saniye, Amazon’da ise 7 dakika 37 saniye olarak kaydedildi.

Facebook’un yaşlanan kullanıcı tabanı başka platformlara kaymaya başlarken, Cambridge Analytica skandalı ise sosyal ağın güvenirliğine büyük darbe vurdu. Ancak WhatsApp ve Instagram’ın sürekli yükselişi şirkete umut veriyor.

FACEBOOK DEV SATIN ALMALARA HAZIRLANIYOR!