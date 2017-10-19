Rekabet Kurumu Başkanı'ndan 'kırmızı et' açıklaması

Rekabet Kurumu Başkanı Ömer Torlak, Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) üyeleriyle bir araya geldi. Rekabet Kurumunun kararlarıyla ilgili bilgiler veren Rekabet Kurumu Başkanı Ömer Torlak, kırmızı etteki fiyatlandırmalar hakkında şöyle konuştu:
"Halihazırda kırmızı et piyasasına yönelik Rekabet Kurumu tarafından araştırılan, incelenen, soruşturulan herhangi bir dosyamız yok. Beyaz et piyasasıyla ilgili var. Sitemizde yayınlandı. Soruşturmaya dönüşmüş durumda. Sektörde hemen hemen faaliyet gösteren tüm aktörleri kapsayan bir soruşturma. Biz teşebbüslerimizin itibarına da sonuç ortaya çıkmadan zarar vermeme hassasiyetiyle hareket eden bir kurumuz. Soruşturma sonunda ancak bir rekabet ihlali vardır ya da yoktur kararı ortaya çıkıyor. Kırmızı etle ilgili hali hazırda yürüyen inceleme araştırma soruşturma yok, beyaz etle ilgili bir soruşturma devam ediyor. Kırmızı etle ilgili herhangi bir soruşturma olmamasının temel sebebi; kamuoyuna yansıyan kırmızı et fiyatlarının olması gerekenden yüksek şeklindeki şikayetlere yönelik bize ulaşmış çok somut altı dolu bir müracaat ya da şikayetin olmaması. Kurulun resen inceleme ya da araştırma yapma yetkisi de var. Kurumda bu kapsamda bir değerlendirme yapmadığı için şu ana kadar böyle bir dosyamız elimizde yok. Kırmızı etin ithalatı yurt içine getirilmesi, kesim, denetleme konuları büyük ölçüde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının düzenlemesine bağlı iş ve işlemler. Bu konuda da herhangi bir görüş ifade etmem uygun olmaz."
"REKABET KURUMU DENETLEME KURUMU, DÜZENLEYİCİ KURUM DEĞİLDİR"
Torlak, et lobisi konusunda Rekabet Kurumuna Bakanlıktan, gerçek kişilerden, teşebbüslerden şikayet gelebileceğini ancak böyle bir şikayetin gelmediğini ifade etti.
Torlak, "Doğrudan tüketicinin korunmasına yönelik iş ve işlemler bizim sorumluluk ya da görev alanımızda değil. Ama buna rağmen bize müracaatlar yapılabilir. Rekabet Kurumu denetleme kurumu, bir düzenleyici kurum değiliz. Bizim regülasyon yapma gibi yetki ve sorumluluğumuz yok. Denetleme ağırlıklı çalışıyoruz. Et ve Süt Kurumu üzerinden bir çabaları var. Düzenleyici yetkisi olan bir kamu kurumun düzenleme yetkisinden kaynaklanan bir olayı durdurma, bunu cezalandırma yetkimiz yok sadece görüş bildiririz" dedi.
Sebze ve meyve fiyatlarıyla ilgili ise Torlak, domatesin ilk çıktığı zamanlarda domates odaklı olarak sebze meyve fiyatlarının çok yüksek olmasının söz konusu olduğu ve gıda enflasyonuna bunun yansımasından kaynaklanan bir durumun olduğunu anlatarak, "Bu kapsamda bize gelen bir takım müracaatları değerlendirdik. O dönemde yapılan araştırmada soruşturmayı gerektirecek herhangi bir durum tespit edilemedi" şeklinde konuştu.
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