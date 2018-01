HT Magazin'den Mehmet Çalışkan'ın haberine göre, Beş filmlik Recep İvedik serisiyle 250 milyon TL hası- lat elde eden, 9 Şubat’ta bir diğer skeç karakteri ‘Kayhan’la izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Şahan Gökbakar hedef büyüttü! Ünlü komedyen ‘Bülent Binbaş’, ‘Engin Jurnal’, ‘Hayri Gülle’ gibi karakterleri de filmleştirme kararı aldı. Recep İvedik ve Kayhan dışında yarattığı 10’dan fazla kahramanı daha olan Gökbakar’ın hedefi her yıl bir film çekmek

'Kayhan', dostluğu felsefe edinen Kayhan’ın, mezun olduğu okulun pilav gününde aslında sevilmediğini öğrenip intikam peşine düşmesini konu alıyor.

KAYHAN TAMAM SIRA DİĞERLERİNDE

‘Recep İvedik’in ardından ikinci skeç karakteri olan ‘Kayhan’ı sinemaya taşıyan Şahan Gökbakar, skeçlerde canlandırdığı diğer karakterleri de filme çekeceğini açıkladı

Deyim yerindeyse Şahan Gökbakar, 'Recep İvedik'ten sonra skeç sandığından bir karakter daha çıkarıp tozunu aldı, sildi, cilaladı ve film haline getirdi. 'Kayhan'...

Şahan Gökbakar'ın uzun zamandır filme çekmeyi hayal ettiği bir karakterdi. Hayali senaryo haline gelebilecek hikâ- yeye dönüştüğünde de yönetmen kardeşi Togan Gökbakar'a 'Haydi kardeş, Kayhan zamanı geldi' dedi.

‘Kime Diyorum Ben' adlı televizyon programındaki karakterlerden biri olan 'Kayhan', 'Recep İvedik' ile benzer özellikler taşıyor. Kendisine ait bir dünyası var, süper kahraman özellikleri taşıyor ve her an her şeyi yapabilecek bir karaktere sahip olması bir komedi filmi için büyük avantaj sağlıyor. Ruhu çocuk, görünümü kaba saba. Kardeşlik, dostluk ve arkadaşlığın altını çizen felsefeye sahip.

Peki Şahan Gökbakar, 'Kayhan' gibi diğer skeç karakterlerini de beyazperdeye taşıyacak mı?

İzleyicileri, 'Kayhan' gibi skeçlerindeki diğer karakterleri de sinema filmi haline getirmesi gerektiğini düşünüyor. Şahan Gökbakar, izleyicilerinin taleplerine şu şekilde karşılık verdi: "Diğer komedi karakterlerine uygun senaryolar, fikirler bulduğum takdirde her yıl film çekeceğiz. Togan ile beraber oturur karar veririz. Eğlendiğimiz ve mutlu olduklarımızı film yapmaya özen gösteriyoruz. Benim ve kardeşimin sahibi olduğu Çamaşırhane Film'in amiral gemisi Recep İvedik'i de istendiği sürece çekmeye devam edeceğiz."

Peki 'Kayhan', kendisi gibi bir skeç karakteri olup ortak özelliklere sahip 'Recep İvedik' kadar izleyiciyi sinema salonlarına çekebilir mi?

'Recep İvedik'in çekildiği zamanlar Türk sinemasında 6 dalda rekor kıracağı nasıl tahmin bile edilememişse 'Kayhan'ın da ne kadar kişi tarafından izleneceği kesin olarak bilinemez. Zaten sinemacılar ‘Nasıl gişe yapıldığının bir formülü olsa filmlerimizi ona göre çeker hepsinden yüksek kârlar ederiz’ demez mi?

Sonuçta film işi hayal işidir. Senaristler, yönetmenler, oyuncular ve yapımcılar izleyiciyle hayallerini paylaşırlar.

HAYRANLARI NE DEDİ?

Merve Okur: Şahan Gökbakar’ın eski skeçlerini interneten izlemiştim. ‘Kayhan’ için geç bile kalındığını düşünüyorum.

Ege Yağcı: ‘Kayhan’ın çekileceğini duyduğumda skeçleri izledim. Diğer karakterleri de film haline getirirse onları da izleriz.

Çağla Koyulhisar: ‘Recep İvedik’ dışındaki karakterlerinin de sinema filmi haline getirilmesini epey zamandır istiyordum. Diğerleri de sinema filmi yapılmalı.

Melisa Yılmaz: ‘Kayhan’ı ‘Recep İvedik’ten daha komik buluyorum. Önce ‘Kayhan’ çekilmiş olsaydı o da büyük ilgi görürdü.

Kıvanç Gölköy: Şahan Gökbakar’a şunu söylemek istiyorum: Nihayet. ‘Kayhan’, güncelliğini kaybetmemiş bir karakter. İnternetten izliyorum, çok gülüyorum.

Ali Rıza Odabaş: ‘Kayhan’ın fragmanını izledim. Bence ‘Recep İvedik’ kadar komik bir karakter.